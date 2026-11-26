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宜蘭近海規模3.7淺層地震 目前無災情通報
11月26日早上8時43分47秒，宜蘭縣近海發生一場規模3.7的有感地震，地震震源深度約46.4公里，屬於淺層地震。依據中央氣象署資料，此次地震震央距離宜蘭縣政府南南東方約35.1公里，位於宜蘭縣近海海域。此次地震讓宜蘭縣南澳及花蓮縣和平等地區感受到輕微晃動。
最大震度1級地區:宜蘭縣、花蓮縣
本次地震最大震度為1級，表示多數人靜止時能感覺到微弱搖晃，但震度不強，也未造成房屋結構或物品損壞。宜蘭縣南澳與花蓮縣和平兩地的民眾有感地震搖晃，但未傳出任何災情。
規模3.7的地震屬於中等規模以下，且震度僅為1級，民眾無須過度擔心，日常生活不受影響。由於搖晃幅度輕微，社區及公共建設並無異常情形。
雖然此次地震影響輕微，仍提醒大家應保持防震警覺，熟悉「趴下、掩護、穩住」的基本防震動作。地震發生時，不要慌張奔跑，盡量尋找堅固家具下躲避，避開窗戶及懸掛物。
地震後應檢查居家環境是否有電、水、瓦斯管線破損，如有異常，請立即處理並通知相關單位。保持通訊暢通，關注官方資訊，準備應急物資，方能確保自身安全。
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