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投票日天氣出爐 賈新興：周六晴到多雲大回暖 入夜北高低溫急墜1字頭
周六就是九合一大選投票日，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示， 周六受偏強東北季風影響，花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，其他地區大致晴到多雲，白天氣溫回升至約25度，高雄約28度。周六深夜至周日清晨，冷空氣與夜間輻射冷卻影響下，台北低溫接近15度，高雄有出現17.5度低溫的機率，留意保暖。
周日起至下周五回暖，不過，下周六再迎東北風。賈新興說，周日起至下周五天氣晴朗，氣溫明顯回升，台北高溫一路走高，下周四可能29度左右，白天溫暖舒適、日夜溫差大。下周六有受偏強東北季風影響的機率，氣溫將再度下滑。
賈新興分析12月初東亞氣流和超強聖嬰趨勢，他說，歐洲模式12月1日至12月10日低空氣流顯示太平洋高壓勢力明顯，12月初整體水氣相對偏少。海溫距平與聖嬰指標顯示，Nino3.4近期達2.4至2.5，非常強的聖嬰現象估計持續至明年4至6月，中長期氣候背景值得持續關注。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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