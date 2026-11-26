投票日好天氣。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，周六由於環境水氣減少，下雨機會跟著降低。西半部，白天天氣晴朗，僅東半部尚有零星短暫陣雨機會。北部及東部地區雲量較多，氣溫舒適。南部陽光充足，氣溫略高。

他說，依據中央氣象署最新氣象預報顯示，選舉日當天，北部及東半部地區高溫21度至24度，中南部地區26度至29度，澎湖地區23度至25度，金門及馬祖地區高溫則分別在21度至24度及17度至20度之間。

低溫預測方面，他說，中部以北及東半部地區低溫在15度至17度之間，南部地區低溫18度至20度，澎湖地區低溫21度至22度，金門及馬祖地區低溫則分別在16度至18度及15度至17度之間。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。