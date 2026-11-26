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華南雲雨區通過今全台有雨！投票日晴朗涼爽 下次明顯變天估這時候
新一波華南雲雨區正逐漸東移，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，昨天深夜逐漸抵達台灣，今天白天通過台灣上空，各地天氣轉趨不穩定，都有短暫降雨機會。這波雲雨區主要影響今天白天，雨勢屬於小雨或短暫飄雨型態，外出記得攜帶雨具。今晚隨著雲雨帶快速東移遠離，各地降雨逐漸減少，天氣也會慢慢恢復穩定。
至於投票日天氣，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前來看，會受乾冷型東北季風影響，各地大致晴朗穩定，不會下雨，涼爽或舒適，太陽下感受溫暖。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」在Threads社群平台「typhoon_mi」表示，明天各地雨勢緩和，隨後的周末更將從南到北徹底放晴。雖然東北季風在吹會涼涼的，但在乾空氣控制下，大太陽應該是確認。下次明顯變天，應該是12月的事了。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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