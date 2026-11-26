今晨局部地區零星飄雨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天東北季風及中層水氣影響，各地區有局部零星降雨的機率，山區較明顯。氣溫漸升，白天北舒適、中南微熱，各地早晚涼。北部16至23度、中部16至27度、南部17至29度、東部15至26度。

他說，明天另一小股東北風，大台北東側、東半部多雲轉有局部零星降雨的機率，其他地區晴時多雲，白天氣溫略升。周六投票日，乾空氣南下，各地轉晴朗穩定，東半部偶有局部零星飄雨的機率。周日各地持續晴朗穩定。周末兩天白天舒適微熱、早晚微冷，入夜輻射冷卻發威，周日晨平地的最低氣溫將降至12度以下。

吳德榮表示，下周一至下周三受移動高壓影響，各地晴朗穩定，氣溫逐日升，各地白天暖陽如春，高溫升至30度以上，早晚涼，日夜溫差大。未來至12月上旬，南方氣團偏強，無強冷空氣南下的跡象，首波大陸冷氣團還得再等。

​※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。​