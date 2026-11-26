眾所期待的原創舞台劇「明星養老院」將於十二月廿五日的耶誕檔期盛大公演，這部作品由王偉忠監製，將舞台搬進一座荒廢多年的養老院，用倒敘手法描述一群巨星在舞台光環褪色後，重尋人生光芒的心路歷程。

為了向觀眾喜愛的明星、偶像團體、秀場、綜藝節目致敬，「明星養老院」的舞台設計融入許多有趣的元素，甚至使用當下最流行的網紅自媒體，增添許多笑料。劇中「女團」郎祖筠與黃嘉千載歌載舞的歌曲讓人瞬間回春。

而楊烈、洪都拉斯熟男魅力更是帥翻全場，正港偶像出身的方文琳在劇中有精彩的演出，陳漢典、網紅泰國娘娘與羅美玲則透過演出，傳達藝人們對於粉絲的影響，一輩子難忘。

舞台劇「明星養老院」由金星文創與聯合數位文創主辦，衛山集團獨家贊助，將於十二月廿五日至廿七日在台北表演藝術中心大劇院演出最後四場，售票請洽udn售票網。