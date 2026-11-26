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交部招商59案 商機近2900億
交通部年度招商大會下周登場，今年總計五十九案，總商機近兩千九百億元，其中，民間參與公共建設（民參）案商機達一一四○點六三億元，較去年增加約一九二點二八億元，創歷年新高。招商亮點則包括台鐵高雄車站、台中港埠服務區、桃園機場第三航廈等。
交通部表示，今年共推出五十九件民間參與投資開發的民參案件及重大交通建設工程採購案件，內容涵蓋交通建設、資產開發及場站周邊發展等領域。
交通部表示，今年度共有四大招商亮點，其中台鐵公司「高雄車站周邊七十一期土地開發Ｂ四、Ｂ六案」，主要是結合高雄鐵路地下化後的站區轉型與高雄市第七十一期市地重劃區發展，引入民間資金進行商業與複合式開發，基地面積約四四六○坪，民間投資金額預估達一四三億元。
至於「高雄車站周邊七十一期B五基地招商案」，同樣也是台鐵公司配合高雄車站及七十一期重劃區開發所推出的民間參與投資開發案件，基地面積約二五五一坪，民間投資金額預估同樣是一四三億元。
此外，隨著桃機第三航廈明年底將啟用，此次交通部招商大會也針對第三航廈推出綜合免稅商店招商案，民間投資金額估十八億元。
台灣港務公司則推出「台中港港埠服務區土地開發投資案」，位址鄰近梧棲港、三井Outlet，連接台中捷運藍線，基地面積約二點四公頃，將是最大港務大樓招商案，希望引進商場、旅館、商辦大樓，民間投資金額估一三七點五六億元。
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