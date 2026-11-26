桃機第三航廈設計容納量為四千五百萬人次，但明年啟用主體僅能提供二千萬人次，需待第三跑道及衛星廊廳完工才有完整量能。航空學者指出，桃機目前困境為容納量不足，兩條跑道根本不夠用，預測廿年後仍會有同樣問題，建議現在應即刻思考興建南部國際大機場的可行性。

成大交通管理系退休副教授戴佐敏說，桃園機場容納量不單看主體可容納的旅客人次，還包含跑道可容納的飛機架次，航廈蓋再多，跑道容量不夠也沒用，而目前桃機正面臨整體容量不夠的困境。

戴佐敏指出，跑道容量不足可靠航機大型化增加旅次，或是往非尖峰時段起飛、起降等兩方式來解決，但沒有解決根本問題，機場將處在非常脆弱的基礎上，只要發生小意外就可能出大事，如同兩年前僅是跑道維修，桃園機場航班竟一度大亂。

戴佐敏表示，根據行政院核定的桃機綱要計畫，預測二○四五年旅運量將達到八三五○萬人次，就算加入第三跑道的容量，以單跑道平均容納二千五百萬人次計算，三條跑道容納量也僅七千五百萬人次，但第三跑道實際容量並沒這麼大，因此預估廿年後，桃機仍要面對容量不足的問題。因此建議政府應即刻思考於南部興建國際大機場的可行性。

朝陽科大飛航系主任盧衍良指出，航廈空間必須與空側跑道、停機位匹配。第三航廈要發揮完整的四千五百萬人次量能，必須等到後續「衛星廊廳」提供足夠機位，且「第三跑道」完工後才能實現，因此整個妥適運作至少要等到二○三三年後。

盧衍良說，目前第一、二航廈早就存在超負荷運轉。即便未來三座航廈總容量達到八二○○萬人次，但啟用逾四十年的第一航廈勢必面臨整建或重建的挑戰，施工期間將折損現有量能。

盧衍良表示，加上亞太航空市場每年維持溫和自然成長，再過七、八年全數完工時，桃機旅運量極可能已逼近七千至八千萬人次，仍可能面臨「一完工就接近飽和」的壓力，必須透過智慧化作業與提早規劃第一航廈過渡方案來因應。

至於三航設置的手提行李智慧安檢儀，盧衍良表示，實務上更需注意的是「辨識容錯率與現場應變」，光線、眼鏡或妝容都可能影響判讀速度，現場必須保留足夠的人工查驗備援通道與引導人力，避免系統一旦延遲反而造成回堵。