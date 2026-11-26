旅客出國進行隨身行李安檢時，除要將水瓶丟掉，電子設備也要額外拿出來檢查，再放回隨身行李，不僅常常手忙腳亂，也大幅延長安檢時間。為更方便旅客，明年底將啟用的桃園機場第三航廈將設置手提行李智慧安檢儀，未來行李安檢不用特地拿出電子產品及隨身瓶罐，加快安檢速度。

國人出國熱潮持續升溫，尖峰時段光是出境排隊就要等上廿至四十分鐘不等。除了排隊費時，現行規定，行李安檢除了不能攜帶逾一百毫升的液體，電子設備如筆電、行動電源、手持隨身小風扇等也要拿出來額外做檢查。

為加快安檢效率，機場公司總經理范孝倫表示，第三航廈將設置最新的手提行李安檢儀。這套設備能產出３Ｄ立體影像，安檢人員可以直接旋轉各個角度檢查行李，解決過去傳統２ＤＸ光機物品重疊被擋住的問題。換句話說，旅客在過安檢時，筆電、平板等大型電子產品，以及一般隨身瓶罐基本上不用再特別拿出來。

范孝倫說，若有超過一百毫升的液體，現場會使用另外專門檢測液體的儀器進行複檢，確認是否含有危險或爆裂成分。

至於第一、第二航廈未來是否也會安裝最新行李安檢設備？

范孝倫表示，既有一、二航廈現行安檢設備的後續汰換與升級，將由航警局統籌規畫、採購與排定時程。

范孝倫表示，機場公司預計於第三航廈置約九十二座自助報到櫃檯，並導入「ＯＮＥ ＩＤ智慧旅運服務」，旅客只要在出發前或現場完成註冊，把護照、登機證和臉部特徵綁定在一起，之後在報到、託運行李、安檢通關及登機等各道關卡，只要「刷臉」就能快速通行，不用再一直拿出護照和登機證反覆檢查。