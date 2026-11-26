全球旅遊熱潮不減，桃園機場運量屢創新高，預估今年旅運量將突破五千萬人次，遠超出桃園機場第一、二航廈容量，然而儘管第三航廈將於明年十二月廿五日啟用，不過桃園機場公司總經理范孝倫表示，明年底將啟用的主體廿一個登機門，僅能先支援二千萬人次，待後續衛星廊廳及第三跑道完工後，才能發揮完整的服務量能。

桃園機場第一、第二航廈，年客容量約三千七百萬旅次，早在疫情前、二○一九年，桃機全年運量就已超出容量負荷，疫後桃機出入境人次更是屢創新高，預估今年將突破五千萬人次。根據桃園機場公司規畫，第三航廈每年旅客服務量能為四千五百萬人次，外界冀望第三航廈啟用後，將可舒緩一航、二航廈的人流。

不過范孝倫說，第三航廈設計容量除航廈主體廿一個登機門，可支援每年二千萬人次外，還包含北側衛星廊廳及第三跑道服務量能，目前規畫第三航廈完工後，接續興建衛星廊廳，新增靠橋停機位、增加更多登機門後，就能讓更多飛機停靠，屆時就能完全發揮第三航廈四千五百萬人次的服務容量。

但原訂二○三○年啟用的第三跑道，受到桃園航空城土地取得、拆遷戶搬遷及工程招標等因素影響，預計二○三二年十一月完工，完成營運測試後，延至二○三三年十二月底正式啟用。外界質疑，第三航廈即將於明年底啟用，第三跑道卻還要再等五年，等於這段期間的空窗期，現有的兩條跑道須負擔三個航廈的旅運量及飛機架次容留量，恐出現嚴重壅塞情況。對此，范孝倫強調，三航啟用後，預估旅運量將增加，但不會出現跳躍式增長，從今年逾五千萬人次，一下暴漲至八千萬人次。

范孝倫說，三航目前優先規畫華航、長榮、星宇國籍航空的東南亞、北美等熱門航線進駐，集中配置轉機航線，其餘航線及外籍航空，將考慮各航廈容量及尖峰、離峰特性等因素，分配於第一、二航廈。

另外交通部先前指，第三航廈啟用後，已使用達四十七年、逼近建物耐用時限五十年的第一航廈初步重建計畫也將公布。

范孝倫說，有關第一航廈未來的改建或重整建，因涉及層面廣泛，機場公司正根據整體機場的實際營運成長、各項重大工程建設進度以及整體服務量能，進行通盤審慎評估。