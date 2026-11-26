新光醫院昨舉辦新舊任院長交接典禮，前衛生署署長侯勝茂任職十六年後正式交棒，新任院長為台北市前副市長邱文祥，他說，將與市政府溝通，希望鄰近院區的磺溪能打造為親水公園，一路從北士科輝達總部預定地，直通美崙公園及士林夜市，若輝達執行長黃仁勳再度來台，一路散步到士林夜市。

新光醫院董事長吳東進擔任印信監交人，他表示，新光醫院創院四十年、累計服務四八七六萬人次，迎接八萬六一一二位新生兒，完成廿二萬人次獨居長者送餐。在創院院長洪啟仁、卸任院長侯勝茂帶領下，在醫院林立、競爭激烈的台北市，成為專業與信賴兼具的醫療品牌。

邱文祥為亞洲知名泌尿科權威，也是亞洲首位獲得日本、歐洲、美國及澳洲與紐西蘭四大泌尿科醫學會最高榮譽的醫師，國際學術成就備受肯定。他表示，接任院長是壓力也是榮譽，上任後將鼓勵員工由下而上，影響管理階層，推動各項智慧醫療應用。

邱文祥曾任台北市副市長、衛生局長，台北市前市長郝龍斌、中廣前董事長趙少康參加新光醫院院長交接典禮。郝龍斌表示，邱文祥不僅為專業醫師，更是傑出行政人才，於台北國際花博舉辦期間，臨危受命進行危機處理，順利完成重任，相信能在新光醫院院長職位發揮所長。

趙少康表示，周二駕車路過台北市中山區，巧遇台北市長蔣萬安車隊掃街，隔著車窗向他揮手，對方因雨勢未必看見；國民黨候選人優秀，「選到最後一定會贏！」、「目前看起來，機會還不錯。」

趙少康說，今起將赴台南、嘉義等縣市輔選，將為台南市長候選人謝龍介站台，選舉到最後一刻都有可能發生突發事件，「大家要拚、要堅持到最後一刻。」