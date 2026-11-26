家住高雄的彭先生獨自照顧失智母親長達三年，辭去工作，兩人相依為命，一直認為照顧媽媽是自己責任的他，不願讓母親住進養護機構，也難以接受居服外援，身心俱疲，幾度瀕臨崩潰。在家照專員介入後，懂得「會照顧，也要會放手」，不再一個人承擔照顧重責，也贏得「聰明照顧者」評比年度冠軍。

為讓家庭照顧者不覺孤單，有人陪伴同行，衛福部舉行「第十屆聰明照顧者徵求活動」，共有八人獲獎，年齡橫跨廿九歲至七十四歲，涵蓋老老照顧、青年照顧、多重障礙及原住民家庭等多元樣態。

榮獲第一名的四十五歲彭先生表示，照顧失智母親三年，辭去車床加工，細心照料，協助日常起居，陪同就醫，時刻留意跌倒風險，但媽媽仍從輕度失智惡化至重度失智。一天晚間十點多，母親仍執意外出，只能陪同搭乘輕軌，半夜裡徬徨無助，心灰意冷，充滿無力感，不知何時才能到頭。

所幸在家照據點的家照專員曾子芸鼓勵及關懷下，彭媽媽願意至日照中心，也能接受外人進入自家房子，居服員得以到家陪伴、安全看視。彭先生獲得喘息空間，期間抽空參加照服員訓練，順利取得資格，目前利用母親接受居服的空檔，兼職居服員，服務別人，也能賺取收入。

兩個孩子輕度身障、先生因車禍傷及頸椎頸部以下癱瘓，仰賴氧氣機與他人照顧，五十二歳的郁雯獨自扛起照顧三位家人責任，她說，先生受傷那年，自己被迫辭去工作，找不到幫手，夜裡突然醒來時，常常因為一時聽不到丈夫的呼吸聲，而痛哭失聲。

在屏東縣長照關懷協會家照專員程于真多次訪視後，郁雯參與支持團體，接受心理諮商，逐漸學會利用長照資源，例如，每周固定請居服員照顧家人，另讓先生學著以頭部轉動控制滑鼠，重新上網、玩遊戲。最近透過外出型移位機、旅遊復康巴士及無障礙露營拖車，全家走至戶外，挑戰露營與跨縣市旅行，她說，「照顧不必苦撐，懂得借力，才能讓全家重新擁有幸福生活。」