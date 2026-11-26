為照顧失能失智家人，家庭照顧者平均照護時間達七至十年，負擔沉重。為達長照三點○「照顧不離職、照顧有喘息」目標，衛福部積極設置「家庭照顧者支持服務據點」，家庭照顧者關懷總會則倡議「五人名單」，小組成員緊密互助，接住彼此。

為強化長照三點○照顧網絡、在地支持服務，衛福部昨舉辦「一一五年度家庭照顧者支持性服務研討會暨縣市觀摩會」，邀集全國地方政府與家照據點專業人員，盼藉由跨域合作與資源整合，讓家庭照顧者獲得支持、擁有喘息空間，保有自己生活。

衛福部次長呂建德表示，欲減輕照顧負荷，目前設置了近二○○處「家庭照顧者支持服務據點」（含共融據點），提供照顧安排諮詢、照顧技巧指導、喘息與紓壓課程、支持團體及心理協談等協助，減輕照顧者的身心與經濟負荷。

長照司統計，現有近四○○位家照專員提供服務，服務個案從二○二○年三三五七名個案，逐年增加，今年八月增至逾一點六萬名個案，成長五倍。去年共增八○九九名個案，分析發現，近七成為中高齡女性，照顧對象以父母居多，被照顧者主要為輕、中度失能。

「家庭照顧者支持服務據點」為台灣首創模式，期望照顧者好好過著自己的生活，先愛自己，找回自己的價值。對此，家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，「這是一個蠻不容易的制度」，台灣是全球首個設置照顧者關懷據點的國家，照顧思維先進，甚至超越日本。

陳景寧表示，家庭照顧者壓力沉重，常有人哭著說，「我不是工具人，也有自己人生要過。」除了官方關懷據點，家總倡議「五人名單」，成員均具有照顧經驗，相互照應，一旦長照資源來不及介入，只要在群組裡一喊，或是一通緊急電話，就可接住彼此。

值得注意的是，近五年老人保護通報案件數明顯成長，分析兩造關係，以家庭成員為主，「直系血親卑親屬對尊親屬」占五成七，主要的不當對待類型為精神暴力、肢體暴力，疏忽通報案件則呈現逐年增加趨勢。

陳景寧表示，絕大部分家庭照顧者均疼愛著失智失能的家人，但長期身心俱疲，可能在理智斷片下行為失控，若照顧者能夠在家照資源及社福系統的介入下，獲得適時喘息，舒緩壓力，應可找回理智。