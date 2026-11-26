屏東縣三地門鄉今年八月在安坡部落水源地附近發現台灣黑熊爪痕及排遺，本月十三日晚間在台廿四線首度目擊黑熊。三地門鄉公所昨辦黑熊保育講座，鄉長曾有欽形容族人面對黑熊的心情是「既期待又怕受傷害」，希望透過教育，人、熊共存共生。

「排灣族對黑熊向來有一份敬畏之心，不隨意獵殺。」曾有欽說，台廿四線首度有黑熊現蹤，活動範圍逼近族人生活領域，黑熊為何靠近？族人該如何因應？都是鄉親關心問題。公所規畫將黑熊追蹤調查納入山林守護隊年度計畫，由族人參與監測保育。

屏科大森林系助理教授吳幸如指出，近年紅外線相機頻繁拍到母熊帶幼熊，從帶一、兩隻，甚至帶三隻，顯示黑熊活動範圍擴大，山區居民應有遇見黑熊的心理準備，政府也須即時公開出沒資訊，避免民眾在驚慌下，做出錯誤反應。此外，黑熊一旦嘗到人類食物，恐反覆造訪，從怕人到不怕人，或因爭搶食物攻擊人，日本經驗值得借鏡。

她指出，山區農民高齡化，有使用陷阱保護農作物需求，應透過改良式陷阱推廣，降低誤捕黑熊及野生動物受傷風險，在文化傳承、農民生計及瀕危物種保育間取得平衡。

昨天講座約百人參與，安坡村族人洪琳雅表示，今年八月部落獵人到水源地修水管，發現樹幹上有著黑熊爪痕後通報，族人計畫成立相關巡守隊。林保署現勘後發現新鮮排遺，比對爪痕新舊及大小，研判黑熊去年就曾造訪，今年到訪不只一隻，主要為覓食。