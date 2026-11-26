高屏山區近日有熊出沒，屏東縣三地門鄉部落族人本月十三日開車行經台廿四線，目擊黑熊穿越馬路。廿三日晚間高雄茂林山區也有民眾拍到黑熊身影，林業保育署屏東分署近三年來首度在十天內接獲兩起黑熊目擊通報，研究團隊初判兩隻熊為不同個體，應在棲息地內移動，恰巧被人目擊。

本月廿三日晚間有民眾將在高雄茂林山區目擊黑熊影片ＰＯ網，短短八秒影片拍下黑熊穿越馬路，車內乘客驚呼連連，「人生第一次看到台灣黑熊超幸運的」。林保署屏東分署當晚獲報，目擊地點海拔約四九○公尺，初判為成年母熊，前天與茂林萬山部落族人再前往現勘，未見可能吸引黑熊的食物來源，已架設紅外線自動相機監測。

研究人員檢視黑熊排遺內容物。圖／林保署屏東分署提供

十三日晚間，屏東三地門鄉台廿四線三德檢查哨往上約五百公尺處，也有部落族人目擊黑熊過馬路，為當地首度黑熊目擊紀錄，保育人員現勘發現附近邊坡有棄置垃圾，但無黑熊覓食痕跡。

野聲環境生態公司研究員蔡幸蒨觀察兩段影片後表示，茂林黑熊乳房明顯、體態豐腴，三地門黑熊則一般成熊，研判兩者為不同個體。公熊活動範圍可達一、二百甚至三百平方公里，母熊則為四十至八十平方公里。

山黃麻樹幹上的黑熊爪痕。圖／林保署屏東分署提供

蔡幸蒨說，過去屏東縣霧台、佳暮部落及高雄多納山區都有黑熊活動紀錄，甚至拍到母子熊，黑熊在森林間移動並不意外，近十年居民感受到黑熊逐漸靠近部落，加上手機普及，目擊紀錄更容易被看見，山區居民應思考如何預防人熊衝突。

林保署透過紅外線自動相機長期監測發現，以二○一七年分界，全台黑熊分布區域已從十七鄉鎮增至廿七鄉鎮，海拔一二○○公尺以下紀錄點位從七十八處增至五一三處，顯示黑熊族群及地理分布範圍顯著擴張。黑熊生性機警，常主動避開人類，山區居民應妥善收納食物、廚餘及飼料，若目擊黑熊，切勿追逐、餵食或干擾，可撥打林業保育專線通報。