桃園機場第三航廈將於明年底啟用，第一航廈的重建規畫及航廈服務量能引發外界關注。桃園機場公司總經理范孝倫指出，第三航廈規畫設計每年旅客服務量能為4500萬人次，但明年底啟用的主體21個登機門，僅能先支援2000萬人次，待後續衛星廊廳及第三跑道完工後，才能發揮完整的服務量能；至於第一航廈的重建規畫仍在評估中。

統計桃園機場近年旅運量，2019年達4868萬9372人次，一路到2025年4779萬5969人次，今年1至9月3828萬7078人次，預估今年旅運量將突破5000萬人次。

桃機總經理范孝倫說，第3航廈設計容量除航廈主體21個登機門，可支援每年2000萬人次外，還包含北側衛星廊廳及第三跑道服務量能。依據今年核定的「桃園機場園區綱要計畫（第3版）」，規畫於第三航廈完工後，接續興建衛星廊廳，新增靠橋停機位、增加更多登機門後，就能讓更多飛機停飛，屆時就能完全發揮第三航廈4500萬人次的服務容量。

而在衛星廊廳完工前，除會積極導入資訊科技與大數據分析外，也將透過智慧化系統，減少旅客於各項通關流程時間，以高效能提供服務，維持營運穩定。

但原訂2030年啟用的第三跑道，受到桃園航空城土地取得、拆遷戶搬遷及工程招標等因素影響，預計2032年11月完工，完成營運測試後，延至2033年12月底正式啟用。

外界質疑，第三航廈即將於明年底啟用，第3跑道卻還要再等5年，等於這段期間的空窗期，現有的兩條跑道須負擔3個航廈的旅運量及飛機架次容留量，恐出現嚴重壅塞情況。

對此，范孝倫強調，三航啟用後預估旅運量將增加，但不會出現「跳躍式」增長，從今年的逾5000萬人次，一下暴漲至8000萬人次。

另外，交通部先前指出，第3航廈啟用後，迄今已使用達47年、逼近建物耐用時限50年的第一航廈初步重建計畫也將公布。范孝倫說，有關第一航廈未來的改建或重整建，因涉及層面廣泛，機場公司正根據整體機場的實際營運成長、各項重大工程建設進度以及整體服務量能，進行通盤審慎的評估與期程規畫。

范孝倫指出，三航目前優先規畫華航、長榮、星宇國籍航空的東南亞、北美等熱門航線進駐，集中配置轉機航線，以強化桃機國際運轉競爭力，其餘航線及外籍航空，將考慮各航廈容量及尖峰、離峰特性等因素，分配於第一、二航廈。

范孝倫說，就算第一航廈進行改建或重整，也需時間與各單位、航空公司溝通、逐步搬遷，會將既有運量及航線做適度配置。

交通部長陳世凱日前與媒體茶敘時也提及，第3航廈目前如火如荼進行工程，啟用後會讓國籍航空優先進駐，並視三航的旅運量、營運狀況，來討論第3航廈的下一步及第一航廈整建計畫；至於是否有國內航線的規畫？他說，目前完全沒有。