桃機第三航廈設計容納量為4500萬人次，但明年啟用主體僅能提供2000萬人次，需待第三跑道及衛星廊廳完工才有完整量能；另為提高安檢效率，三航也設置手提行李智慧安檢儀。學者指出，桃機目前困境為容納量不足，兩條跑道根本不夠用，預測20年後仍會有同樣問題，建議現在應即刻思考興建南部國際大機場的可行性。

成大交通管理系退休副教授戴佐敏說，桃園機場容納量不單看主體可容納的旅客人次，還包含跑道可容納的飛機架次，航廈蓋再多，跑道容量不夠也沒用，而目前桃機正面臨整體容量不夠的困境。

戴佐敏指出，跑道容量不足可靠航機大型化增加旅次，或是往非尖峰時段起飛、起降等2方式來解決，但沒有徹底解決根本問題，機場將處在非常脆弱的基礎上，只要發生小意外就可能出大事，如同兩年前僅是跑道進行維修，桃園機場航班竟一度大亂。

戴佐敏表示，目前桃機旅運量已逾5000萬人次，現行使用的兩條跑道均擁擠，根據行政院核定的桃機綱要計畫，預測2045年旅運量將達到8350萬人次，就算加入第三跑道的容量，以單跑道平均容納2500萬人次計算，3條跑道容納量也僅7500萬人次，但第三跑道實際容量並沒這麼大，因此預估20年後，桃機仍要面對容量不足的問題。

對此，戴佐敏建議，政府應即刻思考於南部興建國際大機場的可行性，考量大南方新矽谷計畫，隨著科技公司南移，南部行線需求也會增加，就算現在開始討論，實際蓋好另一座國際機場也要至少30年，這段期間桃機還要硬撐好多年，若現在不討論，未來就更難執行。

朝陽科大飛航系主任盧衍良指出，航廈空間必須與空側跑道、停機位匹配。明年底第三航廈主體與南北廊廳完工時，僅能先支援約年旅客量2000萬人次；要發揮完整的4500萬人次量能，必須等到後續「衛星廊廳」提供足夠機位，且「第三跑道」完工顯著提升起降架次後才能實現，因此整個妥適運作至少要等到2033年後相關配套全數到位，完整能量才會逐步釋放。

盧衍良說，目前第一、二航廈在今年的客運量已經來到5000萬大關，早就存在超負荷運轉。即便未來3座航廈總容量達到8200萬人次，但啟用逾40年的第一航廈勢必面臨整建或重建的挑戰，施工期間勢必會折損現有量能。

盧衍良表示，加上亞太航空市場每年維持溫和自然成長，再過7、8年全數完工時，桃機旅運量極可能已逼近7000至8000萬人次，仍可能面臨「一完工就接近飽和」的壓力，必須透過智慧化作業與提早規畫第一航廈過渡方案來因應。

至於第三航設置的手提行李智慧安檢儀，戴佐敏說，國際民用航空組織已推動多年，對於三航導入全新設備樂觀其成，但實際上路成效還需後續觀察。

盧衍良表示，國際航空運輸協會（IATA）推動的ONE ID採「旅客自願參與」原則，所擷取的臉部特徵僅用於當次航班比對，透過封閉網路傳輸並在班機起飛後自動刪除，不會建立永久資料庫，因此個資外洩風險極低。

但盧衍良指出，實務上更需注意的是「辨識容錯率與現場應變」，光線、眼鏡或妝容都可能影響判讀速度，現場必須保留足夠的人工查驗備援通道與引導人力，避免系統一旦延遲反而造成回堵。

針對全新的手提行李智慧安全儀，盧衍良說，過去未全面推動新款安檢儀器，主要是受限於設備採購成本高昂，且機體龐大、重量重，舊航廈空間與樓板承重限制難以直接改裝，現在因應第3航廈的新建設計導入最為合適。上路後最需留意安檢人員對3D影像的判讀熟練度與自動分流輸送帶的節奏配合，這樣才能夠真正發揮加速效益。