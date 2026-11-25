旅客出國進行隨身行李安檢時，除要將水瓶丟掉，電子設備也要額外拿出來檢查，檢查完後再塞回隨身行李，不僅搞得旅客手忙腳亂，也大幅延長安檢時間。為更方便旅客，明年底將啟用的桃園機場第三航廈將設置手提行李智慧安檢儀，未來行李安檢不用特地拿出電子產品及隨身瓶罐，加快安檢速度。

國人出國熱潮持續升溫，桃園機場旅運量預計今年突破5000萬人次里程碑，大量出國人潮湧進出境安檢，尖峰時段光是排隊就要等上20至40分鐘不等。除了排隊費時，現行規定，行李安檢除了不能攜帶逾100毫升的液體，電子設備如筆電、行動電源、手持隨身小風扇等也要拿出來額外做檢查。

光是將隨身行李放置到托盤這個步驟，就要花費不少時間，後續安檢後還要再把電子設備放回隨身行李，一堆旅客擠在安檢門後，檢查完的旅客還在收東西，等待行李安檢的人就擠進來；此外，部分旅客拿走行李就離開，托盤沒有自動回收只能全卡在輪盤上，後面待檢查的行李就動彈不得。

為更方便旅客及加快安檢效率，明年底將啟用的第三航廈將設置最新的手提行李智慧安檢儀。機場公司總經理范孝倫接受本報採訪表示，為了配合第三航廈工程，機場公司代航空警察局採購了最新的手提行李安檢儀。

范孝倫指出，這套設備能產出3D立體影像，安檢人員可以直接旋轉各個角度檢查行李，解決過去傳統2D X光機物品重疊被擋住的問題，因此旅客在過安檢時，筆電、平板等大型電子產品，以及一般隨身瓶罐基本上不用再特別拿出來。安檢設備也整合自動分流複檢功能、托盤自動回收與取用系統，兼顧航空保安及通關便利性。

范孝倫說，若有超過100毫升的液體，現場會使用另外專門檢測液體的儀器進行複檢，確認是否含有危險或爆裂成分。最終超過限制的液體是否需要倒掉，則須視航警局屆時最新的安檢規定而定；至於第一、二航廈未來是否也會安裝最新行李安檢設備？他表示，既有一、二航廈現行安檢設備的後續汰換與升級，將由航警局統籌規畫、採購與排定時程。

另外，民眾出國在通關、貴賓室、登機時都要出示護照及登機證，旅客塞爆報到大廳的畫面經常可見。為解決此問題，機場公司預計於第三航廈置約92座自助報到櫃檯，超過第一航廈30座、第二航廈26座，未來採自助與人工並行模式，分散尖峰時段排隊人潮。

除了自動報到櫃檯外，第三航廈也將導入「ONE ID智慧旅運服務」。范孝倫指出，ONE ID臉部辨識系統，就是靠「刷臉通關登機」，旅客只要在出發前或現場完成一次註冊，把護照、登機證和臉部特徵綁定在一起，之後在報到、託運行李、安檢通關及登機等各道關卡，只要「刷臉」就能快速通行，不用再一直拿出護照和登機證反覆檢查。

范孝倫表示，只要持有合格證件與機票的旅客都可以自願選擇使用這項服務，並非只有本國籍旅客才能使用；另外，考量未成年人的個資保護與法定代理人同意等法規要求，目前正研議適用的年齡門檻及詳細使用條件。