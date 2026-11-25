我國為全球第3大蘭花出口國，近年全球花卉產業已由生產導向逐步朝向智慧化、低碳化、精準化及數位化發展。環境部今審查花卉創新園區開發計畫（二代園區），本案經環評委員討論後認為，本開發對環境資源、保育珍稀動物的棲息生存有顯著不利影響，決議本案進行第二階段環評。

本案開發單位為農業部花卉創新園區研究發展中心，規畫於台南市後壁區設置農業科技園區，開發基地面積約120公頃，引進環控設施花卉栽培的主軸產業及花卉相關研發產業，使我國成為全球花卉創新與貿易之關鍵舞台，打造亞洲農業創新典範，促進地方發展，同時接軌國際。

農業部表示，我國蘭科植物外銷產值占花卉外銷9成以上，不過一代園區生產空間已飽和，本案土地多屬台糖用地（99.3%）及公有土地（0.7%），本計畫採分階段施工，第1階段工期約3年，第2階段工期約2.5年。

環評委員表示，本計畫東側緊鄰既有一代園區，部分基地範圍鄰近或位屬淹水潛勢地區、懸浮微粒（PM10）、細懸浮微粒（PM2.5）、臭氧（O3）的8小時空氣汙染3級防制區、噪音管制區、水汙染管制區等環境敏感地區，且排放廢汙水的承受水體，自預定放流口以下20公里內有農田水利主管機關的灌溉用水取水口。

此外，鄰近相關計畫及既有文獻紀錄有第2級珍貴稀有保育類，如環頸雉、彩鷸、黑翅鳶、大冠鷲、灰面鵟鷹、灰澤鵟、鳳頭蒼鷹、黑鳶、紅隼，以及第3級其他應予保育類如燕鴴、紅尾伯勞等保育類野生動物，無論是對環境或是生態的影響都不可輕視。

另有環委認為，本案應加強說明本園區分期分區開發具體規畫，盤點計畫周遭敏感點，並以一代園區加成影響、極端氣候、空氣品質惡化期間及蘭花展期人潮數量等影響，加強最劣情境下的因應對策。

本案經環委討論後認定，本計畫對環境資源或環境特性有顯著不利影響，以及對保育類或珍貴稀有動植物的棲息生存同樣有顯著不利衝擊，決議將進入第二階段環評。