新一代肺纖維化藥物已在台灣上市，並取得特發性及漸進性肺纖維化兩項適應症，正在治療的患者是否需要調整用藥？台北榮民總醫院內科部過敏風濕免疫科主治醫師曹彥博表示，對現有藥物反應不理想，或受副作用困擾的患者，的確多了一個治療選擇；若患者目前肺功能維持穩定，則可與醫師討論繼續原有治療。

作用機轉不同 抑制纖維化也抗發炎

肺纖維化俗稱「菜瓜布肺」，可分為成因不明的特發性肺纖維化及由自體免疫疾病引起的漸進性肺纖維化，目前雖有藥物可延緩肺纖維化及肺功能下降，但部分患者因藥物副作用嚴重而減藥或停藥。如今經過十年終於有新一代藥物問世，為患者帶來治療的新契機。

曹彥博指出，現有抗纖維化藥物，主要透過抑制多種酪胺酸激酶的活性，影響纖維母細胞作用，抑制纖維化。新一代抗肺纖維化藥物採用全新機轉，抑制與粒線體功能調控有關的PDE4B酵素，降低發炎、減少疤痕組織產生，具有抗發炎作用。從抗纖維化、免疫調節，降低促纖維化因子與發炎性細胞激素的表現。

即使作用機轉不同，也不能直接認定哪一種藥比較好。曹彥博強調，抗纖維化藥物的治療目標都是「延緩」肺功能下降，不代表能讓肺功能停止惡化。新一代肺纖維化藥物的長期效益，以及與現有藥物的差異，仍需要觀察更多上市後的臨床資料。

是否換藥或並用 看控制狀況與耐受度

新一代肺纖維化藥物問世後，治療不見得只能二選一。曹彥博表示，併用現有及新一代兩種不同機轉的藥物，臨床試驗的數據看到不錯的效果，因此對現在正在服藥的患者，需評估病情控制狀況、對藥品的耐受程度及經濟負擔後，與醫師討論繼續使用現有藥物，更換藥物或合併使用。

曹彥博說，新一代的抗肺纖維化藥物在腸胃上的副作用較現有藥物小，安全性較高，臨床上若患者使用現有藥物控制不理想，或腹瀉等副作用已明顯影響生活，會是優先考慮調整治療的對象。但有副作用不代表只能停藥，也可由醫師評估減量、搭配止瀉藥及飲食調整，協助患者持續治療。

至於初次用藥者，曹彥博表示，可考量患者原本的腸胃狀況，尤其像硬皮病等自體免疫疾病容易引起腹瀉，選藥時便須將能否持續服藥納入評估，新一代藥物副作用較小會是一項優勢。他也指出，雖然自體免疫疾病的抗體指數與肺纖維化的風險成正相關，但目前仍無法單憑抗體高低或肺部纖維化樣貌，決定適合哪一種藥。

臨床初步觀察 主動說出用藥感受

曹彥博觀察使用新一代肺纖維化藥物的漸進性肺纖維化患者，原本的自體免疫疾病包括類風濕性關節炎、乾燥症、皮肌炎及硬皮病等，沒有太嚴重的副作用，也有病人反映精神、體力變好，但實際治療成效，仍會因患者病情不同而異。

「不是新的藥就一定好，也不是舊的藥就一定不如新一代。」曹彥博建議，患者回診時主動說明副作用、實際服藥情形，以及「喘、咳、累」有無變化，再與醫師對照肺功能與疾病控制狀況，討論維持、調整或合併治療，醫病共決找到能持續使用的合適方案。