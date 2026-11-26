天氣一轉涼，熱呼呼的火鍋、暖胃的熱湯、熱茶最療癒。但醫師提醒，超過65℃的食物，其實是食道黏膜的破壞者，長期可能造成食道癌，建議食物、飲料都要放涼一點再吃。

天冷許多人愛吃熱食，但趁熱吃的習慣卻是食道癌的隱形推手。秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維表示，超過65℃的食物和熱飲，已被國際癌症研究機構列為可能的致癌因子。

黃士維提醒，食道癌早期幾乎沒有症狀，等到出現吞嚥困難、吞東西會痛才就醫，往往已經不是初期，不如平時就少吃燙食、養成放涼再吃的習慣。如果愛吃燙食，又已經出現吞嚥不順、進食卡卡的情況，應就醫評估。

慎防吃熱食5習慣

1.避免食物一上桌就趁熱大口吃：燙食會反覆燙傷食道黏膜，黏膜一邊受傷、一邊修復，長期下來會慢性發炎，提高癌變風險。建議食物應稍微放涼再吃較安全。

2.天冷時飲品避免一定要燙口的習慣：滾燙的液體經過食道時，溫度直接作用在黏膜上，傷害不比熱食小。等溫度降下來再喝，風味不減，卻安全得多。

3.圍爐吃火鍋、麻辣鍋時，避免食材剛從滾燙的湯裡撈起就送進嘴裡，火鍋食物溫度往往遠超過身體能承受的範圍。

4.用嘴吹一吹就當成放涼了，很多人吹幾下只讓表面稍微降溫，裡面可能還是滾燙的，但許多燙傷其實就發生在「以為不燙了」的那一口。

5.燙口飲食，加上有抽菸、喝酒、嚼檳榔的習慣，對食道的傷害會加乘放大，這幾項正是食道癌的高風險組合，有這些習慣的人，更該從源頭開始留意。