剛果民主共和國伊波拉疫情爆發至今逾六個月，疫情爆發以來已有約2,900名無國界醫生工作人員參與應對，相關預算達6,460萬歐元（約新台幣23.5億元）。儘管已投入巨額資金，但應變體系失靈導致第一線救援人員仍只能在缺乏物資與經費的情況下應對。無國界醫生國際主席賈維德（Javid Abdelmoneim）醫生表示：「我們的團隊在許多地區目睹應變體系運作失靈的情況，往往感到難以置信。疫情應對工作已持續六個月，這樣的情況令人無法接受。」 剛果民主共和國公共衛生研究所（Institut National de Santé Publique, INSP）截至2026年10月28日數據指出，全境已有八個省分受到影響，確診病例超過10,000例，通報死亡人數超過4,900人，死亡率達48.2%。無論確診或死亡人數，此次疫情規模均為剛果民主共和國有史以來最大；與2014年至2016年西非伊波拉疫情爆發約半年時相比超出兩倍。近期疫情更蔓延至剛果民主共和國境外，肯亞及奈及利亞皆有通報確診。 應變體系的失靈反映在多個層面，例如醫療人員缺乏處理疑似病例所需的物資及技術支援；工作人員缺乏適當訓練、未能領

2026-11-26 00:00