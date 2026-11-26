AI短劇實在太吸引人了，最長一個鐘頭，最短幾分鐘就完成一集故事，就像一篇短小說，在讀者身心倦怠時就結束了，非常符合我的口味，一看接著再看就成癮了，往往耽誤我每天既定的工作。

許多AI製作之影片聽久了，聲音都一樣；看久了，人物動作表情也差不多，背景音樂的調性都很雷同，但能吸引我的是創作技巧與構思點子，如收看大胖和小胖這兩個小屁孩，背景單純，畫面雷同，只有兩人簡單的對話，就令人發噱，為平淡生活增添許多樂趣，若叫我節制不看，簡直是因噎廢食。

我年紀漸長，發覺每天固定要做的事不變，時間卻是愈來愈不夠用，因為許多AI產品太有趣了，不知不覺就偷走我的時間，以致延後睡覺時間，經常老公一覺醒來，我還在跟時間賽跑。

但凡人間事，不一定選擇這個，就該捨去另一個，只有變通一下，魚與熊掌都能得兼。那就是利用「附加價值」的理論，即是同時間不只做一件事，以往傍晚的爬山純粹是為了健身，現在我把手機帶在身旁，當我的伴友，一面爬山一面收聽影片，宛如一路上有個人講故事給我聽，常聽到忘我的境界，不知不覺爬完一座山頭，完全沒感覺疲憊。

善用時間妥適安排，能夠享受AI的樂趣，相得益彰，而非抗拒或壓抑自己的欲望，與AI畫清界線。