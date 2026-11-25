彰化市38歲林姓婦人半年前迎接新生兒，產後初期精神亢奮、體重快速下降，沒想到第4個月起卻出現嗜睡、怕冷、便秘、記憶力下降及情緒低落等症狀，身體浮腫、體重增加5公斤，原以為是產後累垮、水腫瘦不下來，就醫才發現罹患產後甲狀腺炎。

彰化秀傳紀念醫院新陳代謝科醫師張嘉暉表示，產後甲狀腺炎約影響5%至10%的產婦，症狀容易與一般產後疲勞、育兒壓力甚至產後憂鬱混淆，若未及時診斷，可能影響身心健康。

張嘉暉指出，懷孕期間免疫系統會調節活性，生產後免疫功能逐漸恢復，部分女性可能因自體免疫反應攻擊甲狀腺，引發無痛性發炎。具有甲狀腺自體抗體、第一型糖尿病、其他自體免疫疾病、甲狀腺疾病家族史，或曾罹患產後甲狀腺炎者，都是高風險族群。

產後甲狀腺炎通常分為三個階段，產後1至4個月可能出現甲狀腺毒症，症狀包括心悸、手抖、怕熱、失眠及體重下降；約4至8個月進入甲狀腺功能低下期，出現嗜睡、怕冷、便秘、浮腫及體重增加，之後逐漸恢復。多數患者可在一年內改善，但仍有約二至四成可能發展為永久性甲狀腺功能低下。

張嘉暉提醒，產後一年內若持續出現極度疲倦、體重不減反增、怕冷便秘、明顯落髮、注意力下降或情緒低落等症狀，尤其多項症狀同時出現，應就醫檢查，不要一味歸咎於育兒勞累。

林小姐確診後接受左旋甲狀腺素治療，一個月後浮腫明顯改善，精神與體力也逐漸恢復。張嘉暉表示，左旋甲狀腺素在醫師監測劑量下，哺乳期間也可安全使用。患者應定期追蹤，治療半年至一年後，由醫師評估是否減藥或停藥，切勿自行調整，才能兼顧媽媽與寶寶的健康。