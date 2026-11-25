機場公司今天舉辦「2026年桃園機場災害緊急應變實地演訓活動」，以強震造成航廈設施受損為情境，模擬電梯故障旅客受困、天花板輕鋼架及板材掉落造成人員受傷，還有餐飲櫃位瓦斯外洩等狀況，演練從災情通報、勤務派遣到旅客疏散及現場救援等應變流程。

桃園國際機場公司副總經理李俊德表示，台灣一年發生逾4萬次的地震，有感地震約1萬餘次，這次演練以第二航廈為場域，模擬地震造成電梯停止運轉、旅客受困，天花板輕鋼架及板材掉落造成傷患，美食區餐飲櫃位疑似瓦斯外洩，透過通報及實地演練，檢視各單位災情通報、傷患救援及現場協調能力。

李俊德指出，演練分為通報及實地演練兩階段，首先在第二航廈營運控制中心（OCC）彙整災情、派遣勤務並通知相關單位，隨後在第二航廈北側二樓進行實地演練，由航廈管理、維護、保全、醫療、消防及設備廠商等單位共同參與，分別執行電梯故障排除、傷患初步救護及後送、警戒區劃設、旅客疏散、瓦斯偵測與現場安全管制，模擬各單位接獲通報後的實際應變作業。

機場公司表示，桃園機場每日旅運量大，航廈設施及營運環境複雜。災害發生時，除須迅速掌握災情，更有賴各專業單位即時協調與相互支援。本次演練以實際情境檢視現行應變程序與權責分工，並邀請桃園市政府消防局等專業單位到場觀演指導，藉由實務經驗分享，使各項應變作業更臻完善。

機場公司強調，未來將持續透過兵棋推演、通報演練及實地演訓等方式，強化第一線人員災害應變能力及跨單位合作默契，提升複合式災害處置效能，降低突發事件對旅客及機場營運之影響，維護旅客生命安全及機場營運安全。

模擬天花板掉落致人員受傷，醫療人員進行傷患初步處置與後送。記者黃仲明／攝影

模擬強震引發複合災情，桃園機場舉辦災害緊急應變實地演訓。記者黃仲明／攝影

針對美食區疑似瓦斯外洩，現場人員執行瓦斯偵測、警戒區劃設及旅客疏散。記者黃仲明／攝影