外套穿了又脫，冷空氣來時涼颼颼，回暖後又穿不住，11月到底算秋天還是冬天？中央氣象署在粉專「報天氣－中央氣象署」解惑，雖然11月上旬已過立冬，但氣候統計通常仍將11月歸在秋季。兩種說法採用的劃分方式不同，也能解釋為何立冬之後，天氣仍有涼暖交替的感受。

氣象署說明，二十四節氣依太陽運行位置劃分，將一圈360度切成24份，每隔15度就是一個節氣，平均約15天交替一次。其中，立春、立夏、立秋及立冬，分別象徵四季起點。

不過，節氣名稱來自古代中原先民觀察自然與農事的經驗，主要反映黃河流域的氣候。台灣位於副熱帶，環境條件不同，因此即使日曆已翻到立冬，實際感受到的溫度，也未必立刻充滿冬意。

至於氣候統計，北半球一般將3至5月列為春季、6至8月為夏季、9至11月為秋季，冬季則從12月算到隔年2月。依這種分法，11月仍處在平均氣溫逐步走低的秋季。氣象署表示，兩種說法「沒有對錯，只是季節的劃分方式不同」。

台灣長期平均氣溫的變化，曲線在立冬後持續往下，經過冬至，約到1月才落在低點。圖／取自報天氣 - 中央氣象署

附圖也呈現台灣長期平均氣溫的變化，曲線在立冬後持續往下，經過冬至，約到1月才落在低點。圖表採用11個平地氣象站於1991至2020年的平均資料，經平滑處理，呈現的是長期氣候特徵。

氣象署指出，台灣立冬後仍會隨著一波波冷空氣到來而逐漸降溫，但每波強度不同，冷空氣離開後也可能回暖，因此常有「一陣秋雨一陣涼」的感覺。民眾穿衣仍應留意當天氣溫，隨天氣變化增減衣物。

網友們也回應，「南部的夏天是4~10月」、「台灣的季節轉換模式：早晚入冬，中午入秋」、「對我來說，只有夏天跟秋天」。