每年12月5日為國際志工日，衛福部今天舉辦115年全國績優志工表揚典禮，並公布最新志工人數統計，截至114年底，全國志工人數達116萬4629人，總計約2萬個志工團隊，服務總時數達1億1027萬小時，相當於5萬3017位專職人力投入，換算產值約209億元。衛福部次長呂建德說，他曾走訪台南社區，在地志工均高齡75歲以上，卻熟悉數位工具，令人刮目相看。

衛福部今天依據「志願服務獎勵辦法」表揚志工服務時數達8000小時以上榮獲「金牌獎」，共532位，5000小時以上榮獲「銀牌獎」志工共1230位，3000小時以上榮獲「銅牌獎」志工合計2687位。其中榮獲「金牌獎」最高齡志工為90歲、最年輕志工為41歲，時數最高志工達3萬9083小時，呂建德說，這彰顯志工不分年齡、持續投入公益的熱忱與毅力。

國內志工具高齡化趨勢。衛福部統計，志工年齡分層以65歲以上志工42萬8185人最多，占36.8％；55至64歲志工其次，共26萬8697人，占23.1%。呂建德指出，從社區關懷據點、醫院至災難現場，尤其去年馬太鞍溪溢流事件中，均看見志工無私奉獻身影，包括近期政府編列62億元預算推動獨居老人關懷方案，靠得都是動員志工力量，關心獨居老人。

獲頒金牌獎、服務時數最長志工簡忠成，現年56歲，曾任憲兵，現為鑫萬能家電公司執行長，服務時數累計3萬8083小時，雖忙於事業經營，仍不忘回饋社會，自年輕時加入扶輪青年服務團，至今擔任屏東縣海青弘會理事長，長達30年投入志工工作。他說，將於年底接任屏東縣電器商業同業公會理事長，人生最大成就不只是事業成功，更在於有能力幫助更多需要的人。

獲績優志工團隊獎的彰化縣秀水鄉馬興社區志工隊，曾獲114年全國社區發展「金質卓越獎」的最高榮譽。首創「實習理監事制度」讓青年志工參與決策，並培力9位志工宣導暴力零容忍的預防與通報觀念，也導入數位健康量測與長者評估工具，以及與弘光科大合作培訓4位「無人機志工飛手」紀錄河川生態，並在113年凱米颱風期間社區志工更迅速撤離收容居民，展現自主防災韌性。