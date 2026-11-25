馬偕紀念醫院將永續思維融入醫院經營管理，積極推動醫療人才培育、友善職場、氣候治理及高齡友善照護，於「2026 台灣健康永續獎」榮獲包含「健康人才發展領袖獎」、「健康氣候領袖獎」、「健康高齡友善領袖獎」、「健康職場福祉領袖獎」及「健康護理人員幸福獎」五項永續單項績效獎肯定，淡水馬偕紀念醫院院長洪大川則是獲頒「健康永續領袖楷模」殊榮。

馬偕紀念醫院總院長張文瀚表示，面對氣候變遷、人口高齡化及醫療人力短缺等挑戰，如何強化醫療韌性，維持優質的醫療照護，是醫院實踐永續發展的核心。

榮獲「健康永續領袖楷模」獎的淡水馬偕紀念醫院院長洪大川，長年投入社區醫療、健康促進、國際醫療及永續發展，以ESG理念推動醫院永續轉型，帶領淡水馬偕建立ISO溫室氣體管理及能源管理系統，推動節能減碳、雨水回收、低碳餐飲及綠色醫院建設，並率先導入純電動醫療巡迴車，投入北海岸偏鄉服務。長期深耕北海岸社區醫療，致力於偏鄉遠距醫療、高齡照護、失智友善社區及健康促進，落實健康平權。

在醫療人才培育方面，馬偕紀念醫院將專業進階制度由護理職類拓展至藥事、醫事檢驗、醫事放射、呼吸治療、營養及物理治療等職類，將教育訓練、實務能力、學術成果及考核與升等連結，近三年共有1308人成功晉升，2025年共有427人升等，平均每人增加18.1薪點，較前一年成長24.4%，以實質待遇肯定專業提升。

馬偕紀念醫院於2014年承接新北市政府委託，開辦淡水第一家社區長照機構，深耕北海岸高齡照顧迄今12年。2025年推出「淡淡的幸福 TOUR」社會處方模式，結合淡水古蹟博物館在地文化資源與家庭醫學科及神經內科專業評估，為失智、失能長者開立個別化「社會處方箋」，今年更結合淡水國中古蹟社團師生舉辦「青銀共遊」。

為建構彈性、自主、友善的護理排班制度，全院護理單位100%實施四周彈性工時，結合固定班優先、自主排班及多元工時機制，並提供專業認證、進修補助、留任等多元獎勵。透過AI語音書寫、電子護理紀錄及智慧交班，交班時間縮短30%，重大事件紀錄由30分鐘縮短至30秒；另透過佐助人力分流30項非核心工作，減少約30%非專業工作量，讓護理人員回歸病人照護。