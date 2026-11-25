氣象署表示，今晚起華南雲雨區東移，明天全台有雨；28日、29日下一波東北季風影響，各地再轉涼；28日投票日白天各地大致多雲到晴，相對穩定的天氣預估將持續至下週。

交通部中央氣象署預報員陳姵安告訴中央社記者，今晚華南雲雨區東移，影響至明天，明天也是未來一週降雨範圍最廣的一天，西半部、花東地區有局部短暫雨，宜蘭地區有零星短暫雨。

陳姵安表示，27日水氣仍偏多，基隆北海岸、北部及東北部山區有局部短暫雨，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區為零星短暫雨。

陳姵安指出，28日、29日下一波東北季風影響。28日清晨基隆北海岸及大台北山區仍有零星短暫雨，白天起逐漸轉乾，各地大致是多雲到晴，花東地區及恆春半島有零星短暫雨；29日起轉為多雲到晴，目前預測至12月5日各地天氣相對穩定。

氣溫方面，陳姵安說，明天中部以北、宜花地區高溫約攝氏22至24度，南部、台東25至27度；各地清晨偏涼，北部、宜花約17、18度，中南部、台東約19、20度；27日各地氣溫皆再回升2、3度。

陳姵安提到，28日、29日東北季風影響，北部、東半部白天高溫約21至23度；中南部28日白天仍約26至30度，29日才會降至23度左右。至於低溫，29日清晨中部以北、宜花地區約16至18度，南部、台東地區約18至20度。

陳姵安表示，30日東北季風減弱，各地逐漸回溫，舒適的天氣約持續至12月5日，各地高溫約25至28度，然而，夜晚清晨仍偏涼，要注意日夜溫差。