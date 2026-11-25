高雄本土登革熱疫情燒不停，今再增3例，衛生局公布鼓山區群聚持續擴大，新增個案為2男1女，年齡介於51至56歲，均在22日至23日發病，其中1人為小北百貨慶豐店員工，該店已列為高風險場所，籲11月1日起曾到店購物民眾快採檢。5天內已有9例，防疫人員正擴大疫調、清消，全力阻斷傳播鏈。

衛生局表示，21日新增3例，分別為鼓山區裕興里2例及小港區港正里1例，全市累計16例，22日鼓山透過擴大採檢178人，再發現1例。24日新增2例，鼓山區北美術館里及前鎮區瑞崗里各1例，分別感染第一型及第二型登革病毒，其中前鎮個案三度就醫才確診，加上今天新增3例，全市累計22例。

除小北百貨慶豐店員工外，另2人為鼓山區裕興里同住接觸者，研判3人屬同一波社區感染，鼓山群聚已累計7例。

防疫團隊依個案活動史擴大疫調，綜合活動軌跡、地緣關係及病媒蚊調查結果，將小北百貨慶豐店列為高風險場域及重點防治場域，持續擴大採檢、清除孳生源及緊急噴藥。截至今天，社區已擴大採檢534人，檢出1人陽性，為先前已公布的第17例。

防疫人員也在該店集水槽及帆布積水處查獲病媒蚊，並呼籲11月1日起曾到小北百貨慶豐店購物或在慶豐街周邊工作、送貨及活動民眾，無論有無症狀，均可到慶豐街康是美採檢站採檢，配合採檢可領100元超商禮券。