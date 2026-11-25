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全家發票開出11位幸運得主！這一位只花46元就抱走千萬獎金
全家（5903）本期9-10月中獎發票，共有11位幸運兒抱回大獎，其中有六位消費者花費百元以內就幸運中獎，開獎店舖橫跨台北、新北、桃園、台中、南投、台南與屏東共七縣市。
本期1,000萬元特別獎開出兩組，由南投縣「全家」草屯佑民店、台南市「全家」台南新宅店開出；兩位得主皆是日常補水買飲品就中大獎，南投消費者只花46元買2瓶礦泉水即抱走千萬獎金，台南消費者則選購FamiCollection綠拿鐵及無糖茶，消費88元便幸運奪得千萬大獎。
特獎200萬元開出兩組，獎落於台中市「全家」大里內新店、台北市「全家」國立教育店，其中一名幸運得主僅花費58元購買「極鬆餅」蜂蜜鬆餅與「金飯糰」鮪魚飯糰，早餐銅板價便輕鬆將200萬大獎入袋。
頭獎20萬元有四位幸運得主抱回，開獎店舖涵蓋台北市「全家」南京復興店、龍廣店、新北市「全家」金山金中店、桃園市「全家」龜山新明基店，幸運兒最低僅消費22元購買豆漿即喜獲20萬元，其餘中獎發票購買品項包含FamiCollection天然水等。
另外，為鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，本期「全家」共開出3組，獎落新北市「全家」新店光明店、桃園市「全家」龜山華亞科店與屏東縣「全家」鹽埔高朗店，其中一位幸運得主僅花費178元購買鮮食商品uno pasta奶油培根義大利麵與泰式綠咖哩雞，即抱走100萬大獎，其餘中獎發票購買品項包含罐裝咖啡等。
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