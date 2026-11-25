統一發票快對獎！115年9～10月期統一發票稍早公布中獎號碼，7-ELEVEN本期開出4張1,000萬元特別獎、3張200萬元特獎，以及5張雲端發票專屬獎100萬元，總計12名幸運兒。其中最幸運的消費者只花10元購買統一飲品，就抱回1,000萬元大獎，另外還有2人僅花20元買飲料，同樣中了千萬元，快拿出手邊發票對獎，看看自己是不是下一位幸運兒！

2026-11-25 16:08