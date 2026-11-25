是你嗎？本期統一發票幸運兒只花46元買2瓶礦泉水，就抱回1,000萬元！統一發票115年9～10月期今開獎，全家便利商店本期共開出11位幸運得主，包含2張1,000萬元特別獎、2張200萬元特獎、4張20萬元頭獎，以及3張雲端發票專屬獎100萬元。其中有6位消費者只花不到百元就幸運中獎，最低只消費22元買豆漿，就把20萬元獎金帶回家。

全家表示，本期1,000萬元特別獎開出2組，分別由南投縣「草屯佑民店」及台南市「台南新宅店」開出。其中，南投幸運兒只花46元購買2瓶礦泉水，就一舉抱走千萬獎金；台南得主則購買FamiCollection綠拿鐵及無糖茶，花費88元同樣奪得千萬大獎。

200萬元特獎則由台中市「大里內新店」及台北市「國立教育店」開出，其中一名幸運消費者只花58元，購買「極鬆餅」蜂蜜鬆餅及「金飯糰」鮪魚飯糰，就把200萬元大獎帶回家。

至於20萬元頭獎，本期共有4名得主，分別來自台北市「南京復興店」、「龍廣店」、新北市「金山金中店」及桃園市「龜山新明基店」。其中最幸運的消費者只花22元購買豆漿，就成功中獎，其餘中獎發票則包含FamiCollection天然水等商品。

雲端發票專屬獎100萬元也開出3組，獎落新北市「新店光明店」、桃園市「龜山華亞科店」及屏東縣「鹽埔高朗店」。其中一名得主花費178元購買uno pasta奶油培根義大利麵及泰式綠咖哩雞等鮮食商品，就幸運抱回100萬元，另一名得主則是購買罐裝咖啡中獎。

除了發票大獎，全家也推出「發票獎金放大術」加碼活動。消費者於指定兌獎期間，持尚未綁定金融帳戶領獎、且中獎金額1,000元以下的統一發票，到全台全家門市兌領時，只要先出示會員條碼，並選擇將獎金存入Fami錢包、全盈+PAY帳戶，或儲值至悠遊卡、一卡通，即可享有10%購物金回饋，最高回饋100元。即使直接兌換店內商品也適用，回饋購物金將以酷碰券形式存入全家APP，讓中獎獎金還能再放大，替日常消費省下一筆。