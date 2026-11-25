高雄登革熱再增5例！疾管署指出，其中4例與鼓山群聚事件有關，其中1例擴散至左營。另有1例居住於前鎮區，經檢驗感染登革病毒第二型，感染源待釐清。今年登革熱已影響高雄6個行政區，鼓山群聚將監測至12月26日。

疾管署今天公布，國內11月23日至11月25日新增5例高雄市本土登革熱病例，其中2例昨天已公布，目前該群聚共累計7例。新增5例為3男2女，年齡均為50多歲，其中4例發病日介於11月20日至23日，居住地分別為鼓山區裕興里2例、美術館里1例及左營區福山里1例，潛伏期間均具鼓山區群聚事件社區活動史，且均感染登革病毒第一型，研判為同起群聚案。

另1例居住於前鎮區瑞崗里，發病日為11月18日，經檢驗感染登革病毒第二型，感染源待進一步釐清。

疾管署副署長曾淑慧指出，今年高雄有6行政區受登革熱影響，共22例，包含前鎮2例、苓雅6例、岡山3例、小港4例、鼓山6例、左營1例。小港群聚將監測到12月20日，鼓山群聚監測到12月26日，其他地區監測期均已滿。

曾淑慧表示，今年全國迄今累計267例登革熱確定病例，其中27例為本土病例，居住地分別為高雄市22例、彰化縣及屏東縣各2例、新北市1例。屏東、彰化監測期已滿，新北監測至11月26日。另240例境外移入病例，感染地以越南73例最多，其次為菲律賓的38例、印尼32例等東南亞及南亞國家為主。

疾管署說明，為控制疫情，衛生單位已針對上述個案居住地及工作地進行孳生源檢查與噴藥防治，並規劃擴大採檢及社區緊急防治，疾管署亦持續出動機動防疫隊協助地方防治工作，自11月上旬起，已出動29組，共58人次，查核總戶數435戶，其中陽性戶數7戶、查獲陽性容器7個、開立稽督單6張，呼籲附近民眾持續配合地方政府防治工作，提高警覺，如出現疑似登革熱症狀請儘速就醫。

曾淑慧說，根據過往資料，大概到11月都仍有登革熱病例，且美國氣象組織、我國氣象署都有發布，今年聖嬰現象將於冬季達到最高峰，有極高機率持續發展至明年春季。

疾管署提醒，近期氣溫仍適合蚊子活動及生長，請民眾落實「巡、倒、清、刷」，主動清除家戶內外孳生源，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑。

若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應盡速就醫，並告知旅遊活動史。也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位即早採取防治工作。