2026年義大利「羅馬設計獎」（Rome Design Awards）近日公布得獎名單，國家檔案館「島讀：我們的故事」常設展獲得金獎，在國際設計舞台受到肯定。

國發會檔案局今天發布新聞稿表示，這項殊榮不僅展現國家檔案館在展示設計的專業成果，也彰顯檔案館透過創新設計，成功將珍貴國家檔案轉化為多元豐富的展示體驗，吸引民眾親近和探索台灣歷史。

羅馬設計獎由國際獎項協會（International AwardsAssociate，IAA）主辦，是涵蓋建築、室內、產品、家具及燈光等領域的國際設計競賽，透過專業評選，表彰具創意及設計價值的作品。

檔案局表示，國家檔案館「島讀：我們的故事」常設展榮獲「室內設計－沉浸式文化遺產與檔案展覽設計」類別的金獎（Gold Winner），顯示該展覽在視覺美感、功能性與創新性等面向受到肯定，且提供觀眾豐富多元的體驗，深化作品與觀眾生活之間的連結。

「島讀：我們的故事」常設展以國家檔案為核心，從1945年後台灣的歷史變局出發，沿著時間軸規劃5大單元、11項主題，涵蓋戰後變局、美援、大建設、民主化及台灣在世界中的定位等重要議題，串聯不同時代的台灣故事。

檔案局指出，展覽不只呈現實體檔案與影像，也透過情境營造、模型設計、AI及互動多媒體等多元展示手法，將靜態檔案轉化為可以觀看和參與的體驗服務，引導觀眾重回歷史情境，感受國家發展脈絡與個人生活經驗之間的連結。

檔案局表示，除了這次獲得羅馬設計獎金獎，國家檔案館今年也以國家檔案館整體建築、「島讀：我們的故事」常設展、「時光的去向」沉浸式體驗等3項作品，榮獲2026金點設計獎標章，並以「智慧近用的首座國家檔案館」榮獲行政院人事行政總處公務人力發展學院115年度標竿學習中央機關優良獎。

國發會檔案局局長莊明芬表示，藉由多次榮獲國內外獎項的肯定，顯示國家檔案館已成為結合美學、知識內涵及公共服務功能的指標性場館；未來檔案館也將致力於跨域策展創新與數位科技應用，連結檔案與民眾生活經驗，讓檔案從典藏庫房走進每個人的日常。