2026年11月25日16時47分，台灣東南部海域發生芮氏規模5.5的地震，震源深度約16.7公里。震央位於台東縣政府南南東方約101.9公里處，屬於淺層地震，因震源較淺，地面搖晃明顯。此次地震最大震度出現在台東縣蘭嶼，達到4級，周邊縣市如屏東、高雄等地亦有感受到震動，最大震度雖低於5級，但仍有明顯搖晃。

最大震度4級地區:台東縣

台東縣蘭嶼感受到中等程度搖晃，部分民眾恐有驚嚇反應。4級震度常見房屋搖動劇烈，局部家俱可能移位或傾倒，建議當地居民於地震時速採取「趴下、掩護、穩住」防護措施，並避免靠近窗戶。此外，地震後應檢查家中結構與水電瓦斯安全，留意餘震可能帶來的影響。

最大震度2級地區:屏東縣、高雄市

屏東縣與高雄市多數人能感覺到輕微搖晃，懸掛物搖擺明顯，靜止汽車亦有輕微晃動感。2級震度屬輕震，居民無須特別恐慌，但仍應留意官方發布的相關安全提醒及後續餘震資訊。

最大震度1級地區:花蓮縣、台南市、嘉義縣、雲林縣、嘉義市、南投縣、彰化縣、台中市

上述地區普遍只有微弱震感，通常僅在靜止狀態下察覺到震動，不會造成破壞或明顯危害。居民可正常生活，但仍須保持警覺，以防後續餘震發生。

此次地震屬於規模中等且震度不超過4級，未通報重大災害。提醒民眾平時應熟悉防震知識，室內遇震速採趴下掩護動作，室外則尋找安全空曠處避難。地震發生後需檢查設施安全，避免因餘震造成次生災害。若感不適或疑似災情，應即時通報相關單位，確保自身與家人安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）