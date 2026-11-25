115年9至10月期統一發票25日開獎，萊爾富本期開出一張20萬元頭獎，幸運兒在台中市沙鹿保成店僅花148元購買礦泉水及泡麵，就抱走20萬元獎金。此外，萊爾富搶攻黑色星期五商機，11月27日起連續三天推出商品優惠，指定哈根達斯冰品買二送二，大杯美式、拿鐵最低29元。

萊爾富表示，本期開出頭獎的門市為台中市「沙鹿保成店」，中獎消費者購買的商品為奧利多水及滿漢大餐泡麵，提醒中獎民眾留意兌獎期限，以免錯失領獎機會。

迎接年度購物盛事黑色星期五，萊爾富11月27日至29日推出限時三天優惠，包括八道御膳炸醬麵兩件99元、脆脆雪糕單件19元，哈根達斯指定抹茶杏仁粒及巧克力脆杏仁口味任選買二送二，果C果昔79元系列則享兩件99元優惠。

此外，萊爾富Hi Café也加入黑五促銷行列，11月28日祭出限時一天咖啡優惠，大杯美式、大杯拿鐵均特價29元。