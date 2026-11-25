行政院長卓榮泰今天出席全國績優志工表揚典禮，他回顧去年馬太鞍溪堰塞湖事件後，一群素不相識的志工有著共同名字「鏟子超人」，一把鏟子凝聚眾人力量，展現台灣最溫暖力量。

卓榮泰致詞時表示，向來自全國各地的志工夥伴表達最高敬意，感謝大家長期投入不同領域的志願服務，以實際行動關懷社會、幫助有需要的人，「施比受更有福」。如果台灣2300萬人都具備志工精神，當社會有需要時，就可能有2300萬人共同關注、共同伸出援手。

卓榮泰強調，去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖事件後，來自全台各地約50萬人次的志工投入災後復原工作，他們帶著鏟子及各種工具前往光復鄉，走進受災民眾家中，協助清理淤泥與屋內髒亂，還給災民乾淨的居家空間，讓全世界看見台灣最令人感動的一面。

卓榮泰說，這些志工在當時雖然彼此互不相識，卻有一個共同的名字，就是「鏟子超人」。一把鏟子看似平凡，但當無數志工同時舉起鏟子，就能凝聚出強大的社會力量，讓人與人之間的距離更加接近，也讓徬徨無助的受災民眾獲得最及時、最溫暖的支持。

卓榮泰表示，這屆全國績優志工表揚服務時數最高的獲獎者，是代表社團法人屏東縣海青青弘會的簡忠成，累積服務時數高達近3萬9000小時；志工身影遍布社會各角落，政府未來將持續從法規、政策、預算及制度設計等面向著手，進一步完善志願服務制度，提供更友善的服務環境。

衛生福利部次長呂建德表示，台灣自2001年施行「志願服務法」，志願服務已深入社會各個角落，從日常社區關懷據點、醫院到災害現場，都能看見志工無私付出身影，尤其去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖事件，許多志工化身「鏟子超人」，投入災後復原工作，更展現台灣社會互助與團結的力量。

呂建德說，截至2025年底，全國志工人數達116萬4629人，組成約2萬個志工團隊，服務時數超過1億1027萬小時，充分展現志願服務對社會重要貢獻。政府將持續擴大社會支持網絡，結合志工的愛心與力量，實踐助人精神。