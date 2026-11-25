21歲陳姓女子長期受經痛及慢性下腹痛困擾，就醫轉診確認是卵巢子宮內膜異位囊腫，俗稱「巧克力囊腫」，透過腹腔鏡手術及搭配藥物治療改善。

成大醫院婦產部醫師曾君涵今天指出，陳女起初至診所就醫，超音波檢查發現腹腔內有腫瘤後轉診，治療初期使用地諾孕素（Dienogest）藥物約半年，症狀未明顯改善，再進行腹腔鏡手術。

醫師考量陳女年紀尚輕，未來可能有生育需求，手術過程中特別留意保護正常卵巢組織，術後持續搭配藥物治療，大幅改善疼痛症狀。

曾君涵表示，子宮內膜異位症是指原本應生長在子宮腔內的內膜組織，出現在卵巢、輸卵管及骨盆腔等子宮以外部位，隨著月經週期反覆出血引發發炎反應，造成經痛、慢性骨盆腔疼痛、性交疼痛，也可能引起沾黏。

症狀若發生在卵巢，囊腫內會累積陳舊血液，呈現類似巧克力顏色，俗稱「巧克力囊腫」。健保資料庫估算，子宮內膜異位症盛行率約8.9％，經手術病理確認約3.7％。但許多女性常因認為「女性都會痛」而默默忍耐，延誤診斷。

曾君涵說，子宮內膜異位症造成慢性發炎、骨盆腔沾黏及巧克力囊腫，影響卵巢功能，可能降低懷孕機會，在不孕症族群中較常見。國內研究顯示，子宮內膜異位症女性合併不孕問題比例是10.2％，明顯高於對照組2.0％。

在治療上，曾君涵說明，藥物可控制疼痛並抑制病灶；國內研究顯示，使用地諾孕素治療6個月後，內膜異位囊腫平均縮小約35％，疼痛指數明顯下降，但用藥期間通常無法懷孕，若藥物效果不佳、囊腫較大或需釐清診斷，可考慮手術。

不過，手術需評估對卵巢儲備功能影響，盡量保護正常卵巢組織。治療方式依患者症狀嚴重程度、年齡、卵巢儲備功能及生育計畫綜合評估；若有生育需求者，應及早和生殖專科醫師討論，必要時搭配人工生殖或凍卵等生育力保存策略。

曾君涵提醒，若經痛逐年加劇、需服用止痛藥才能正常上班或上課，以及出現慢性下腹痛、性交疼痛，或月經前後有排便及排尿疼痛，應及早就醫檢查。子宮內膜異位症是需要長期管理的慢性疾病。