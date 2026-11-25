高雄市衛生局今天公布，鼓山區本土登革熱群聚新增3例確診個案，年齡介於51至56歲，發病日集中於22至23日，研判屬同一波社區感染；截至今天累計擴大採檢534人，檢出陽性1人。

衛生局今天發布新聞稿表示，新增的3名個案性別為2男1女，其中1人為小北百貨慶豐店員工，另2人為鼓山區裕興里同住接觸者。高雄市今年累計22例本土登革熱。

衛生局指出，防疫團隊依新增個案活動史擴大疫調，並於小北百貨慶豐店查獲集水槽及帆布積水孳生病媒蚊。綜合個案活動軌跡、地緣關係及病媒蚊調查結果，研判該處具有高度群聚感染風險，列為重點防治場域。

衛生局呼籲，自11月1日起曾至小北百貨慶豐店購物，或於慶豐街工作、送貨及活動的民眾，無論有無症狀，均請主動配合採檢，配合採檢者可獲100元超商禮券。此外，曾至鼓山區疫情警戒里活動的民眾，也可至慶豐街康是美採檢站接受採檢。

衛生局強調，醫療院所是及早發現隱藏感染者、阻斷登革熱社區傳播的關鍵防線，尤其對曾至疫情警戒區域活動的就診民眾，應適時使用登革熱NS1快篩輔助診斷，發現疑似病例立即依法通報，不得因等待檢驗結果而延誤防疫黃金時間。

衛生局提醒，氣溫下降不代表登革熱傳播風險解除，近日南部仍有降雨機會，白天氣溫仍適合病媒蚊活動。呼籲民眾全面巡查頂樓、陽台、屋後巷弄及賣場卸貨區等易積水環境，防止病媒蚊持續孳生。