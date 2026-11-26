剛果民主共和國伊波拉疫情爆發至今逾六個月，疫情爆發以來已有約2,900名無國界醫生工作人員參與應對，相關預算達6,460萬歐元（約新台幣23.5億元）。儘管已投入巨額資金，但應變體系失靈導致第一線救援人員仍只能在缺乏物資與經費的情況下應對。無國界醫生國際主席賈維德（Javid Abdelmoneim）醫生表示：「我們的團隊在許多地區目睹應變體系運作失靈的情況，往往感到難以置信。疫情應對工作已持續六個月，這樣的情況令人無法接受。」

一名無國界醫生工作人員正對救護車進行消毒。照片攝於2026年6月18日。 圖／無國界醫生 提供

剛果民主共和國公共衛生研究所（Institut National de Santé Publique, INSP）截至2026年10月28日數據指出，全境已有八個省分受到影響，確診病例超過10,000例，通報死亡人數超過4,900人，死亡率達48.2%。無論確診或死亡人數，此次疫情規模均為剛果民主共和國有史以來最大；與2014年至2016年西非伊波拉疫情爆發約半年時相比超出兩倍。近期疫情更蔓延至剛果民主共和國境外，肯亞及奈及利亞皆有通報確診。

應變體系的失靈反映在多個層面，例如醫療人員缺乏處理疑似病例所需的物資及技術支援；工作人員缺乏適當訓練、未能領取薪酬；社區工作者缺乏手機或網路，無法即時傳遞警示訊息；救護車及交通工具因缺乏燃料而無法運作。「面對這場疫情，就像是在對抗一場野火……疫情在多個地點同時爆發，強度不一且分布相當分散。倘若病毒持續在北基伍省北部蔓延，並不斷出現新的疫情熱點，要有效遏止疫情就會非常困難。」無國界醫生駐布滕博（Butembo）伊波拉治療中心統籌史蒂芬妮・霍夫曼（Stéphanie Hoffmann）表示。

無國界醫生在北基伍省哥馬市的伊波拉治療中心啟用，首批病患於5月28日入院。照片攝於2026年5月29日。 圖／無國界醫生 提供

目前，無國界醫生依據疫情發展持續調整策略，投入感染預防與控制、疾病監測、病患照護與治療以及水、環境與個人衛生（WASH）等，並以社區參與強化在地應變能力，遏止病毒傳播。疫情於當地八個省分活躍傳播，無國界醫生於其中五個省分設置八間伊波拉治療中心（Ebola Treatment Center, ETC）與多處隔離病房、提供348張病床，部署三組快速反應小組支援抗疫行動。

在位於北基伍省貝尼市的無國界醫生伊波拉治療中心，護理師正在為一名伊波拉疾病患者進行靜脈注射。照片攝於2026年10月11日。 圖／無國界醫生 提供

無國界醫生也積極參與疫苗接種及研究，其流行病學研究中心啟動BRAVO研究計畫，評估原為薩伊（Zaire）病毒設計的疫苗ERVEBO®是否有助預防引發此次疫情的班迪布交（Bundibugyo）病毒。初步資料顯示其能有效減少重症與死亡，ERVEBO®也已獲准用於一歲以上民眾。然而，無國界醫生呼籲擴大ERVEBO®疫苗的取得管道，今年8月向世界衛生組織國際疫苗供應協調小組（International Coordinating Group, ICG）申請50萬劑ERVEBO®疫苗，最終僅取得七萬劑，遠不足以滿足所需。

疫情監測與應變行動難以跟上病毒擴散速度，當前急需資金與資源挹注，採取更大規模、更即時且更具彈性的醫療人道救援工作。無國界醫生設立「緊急救援基金」，使團隊能在傳染病爆發、天災及武裝衝突等危機發生時，及時評估需求並調派人員與物資。憑藉多年應對伊波拉疫情的經驗，團隊目前正在剛果民主共和國治療患者、加強感染防控，並遏止病毒傳播。

每一份捐款都有助前線團隊持續提供救命醫療服務，並迅速應對新的疫情熱點。邀請台灣各界捐款支持無國界醫生「緊急救援基金」，共同回應這場迫切的公共衛生危機。

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