【撰文＝《食力》編輯部】

咖啡對人體的影響可能不只來自咖啡因。愛爾蘭科克大學（University College Cork）旗下APC Microbiome Ireland研究團隊最新研究發現，規律飲用咖啡與腸道菌相、代謝物及情緒與認知表現變化有所關聯；研究參與者在停止喝咖啡2週後，重新飲用含咖啡因或無咖啡因咖啡，壓力、憂鬱及衝動程度均有所下降，但兩者在學習記憶、焦慮與注意力等面向呈現不同結果。研究刊登於《Nature Communications》，也為「腸腦軸」如何介入咖啡與身心狀態的關係提供新線索。

咖啡影響的可能不只大腦 研究把焦點拉到「腸腦軸」

過去談到咖啡，多半聚焦於咖啡因帶來的提神、提高警覺等作用，但研究團隊這次將視角延伸到「微生物相－腸道－大腦軸」（microbiota-gut-brain axis），也就是腸道微生物與大腦之間的雙向溝通系統。

腸道與大腦可以透過免疫反應、荷爾蒙、神經訊號，以及腸道微生物產生的化學物質彼此傳遞訊息。因此，研究人員希望進一步了解，咖啡是否可能透過改變腸道微生物及其代謝活動，進而影響情緒與認知功能。

研究共納入62名30～50歲的健康成年人，其中31人平時規律飲用咖啡，另外31人原本並不常喝咖啡。研究團隊讓原本固定喝咖啡的人先停止飲用2週，期間多次進行情緒與心理狀態評估，並採集糞便及尿液樣本，再重新讓他們飲用咖啡。

研究中的「咖啡飲用者」定義為每天約飲用3～5杯咖啡，這是研究用來區分參與者飲用習慣的條件，並非建議所有成年人每天都應飲用相同杯數。

停喝2週後腸道代謝物明顯改變 咖啡重新加入飲食後又出現變化

研究其中一項重要觀察，是參與者停止喝咖啡後，腸道相關代謝物組成出現明顯變化。

所謂代謝物，是人體及腸道微生物進行代謝時產生或改變的小分子，其中部分來自腸道菌分解食物及其他物質的過程。這些物質可能參與人體多種生理反應，因此也成為研究咖啡與腸道、大腦關聯的重要觀察指標。

在停止飲用咖啡2週後，研究團隊再讓原本的咖啡飲用者分組重新飲用咖啡21天，但參與者並不知道自己拿到的是含咖啡因或無咖啡因咖啡，其中一半飲用無咖啡因咖啡，另一半飲用含咖啡因咖啡。

結果顯示，2組重新飲用咖啡後，主觀壓力、憂鬱症狀與衝動程度都出現下降。這也讓研究人員認為，咖啡與情緒狀態之間的部分關聯，可能並非完全由咖啡因所造成。

腸道菌也跟著變 特定菌種在咖啡飲用者身上更常見

除了代謝物，研究團隊也觀察到咖啡飲用與部分腸道菌的數量差異。

研究發現，規律喝咖啡者的腸道中，部分特定細菌的數量相對較多，包括埃格特菌屬（Eggerthella）的部分細菌，以及短隱桿菌（Cryptobacterium curtum）。這些細菌可能參與人體代謝活動，但目前仍不清楚它們在咖啡與健康之間扮演什麼角色。

研究也觀察到，另一類與情緒狀態有關的腸道菌，在規律喝咖啡者身上相對較多。這些發現顯示，咖啡飲用習慣可能與腸道菌的組成有關，也為研究咖啡如何透過腸道影響大腦提供新的觀察方向。

不過，這些菌相差異仍不能直接解讀為「喝咖啡就能養出好菌」。目前尚無法確認這些細菌數量的變化，是否真的會帶來情緒或健康上的改善。

無咖啡因咖啡也有認知表現變化 學習與記憶成為意外焦點

研究另一項受到關注的發現，是含咖啡因與無咖啡因咖啡呈現不同的認知表現。

研究期間，部分學習與記憶測試的改善只出現在飲用無咖啡因咖啡的參與者身上。這意味著咖啡可能存在不依賴咖啡因的生理作用，咖啡中的其他成分或許也參與其中。

咖啡本身含有數千種化合物，包括多酚類物質。這些植物來源化合物具有抗氧化特性，也能與腸道微生物互動，因此研究團隊推測，咖啡對認知表現的部分影響，可能與咖啡因以外的成分、腸道菌及代謝途徑有關。

換句話說，如果未來研究持續證實相關機制，咖啡對人體的影響或許不能單純以「咖啡因讓人清醒」來解釋。

含咖啡因咖啡則更偏向「降低焦慮、提高注意力」

相較之下，含咖啡因咖啡呈現的變化較集中在警覺與情緒面向。

研究發現，飲用含咖啡因咖啡與較低的焦慮感，以及較佳的警覺性與注意力相關；研究也觀察到咖啡飲用與部分發炎相關指標的變化存在關聯。

這與一般人熟悉的咖啡提神效果相對吻合，但研究的價值在於進一步把咖啡因相關反應與腸道微生物及代謝變化放在同一個研究架構中觀察。

因此，研究團隊認為，含咖啡因與無咖啡因咖啡可能透過部分不同的生物途徑產生作用。

「咖啡不只是一杯咖啡因」 研究仍需更大規模試驗驗證

APC Microbiome Ireland、科克大學研究團隊主要研究者John Cryan教授表示，隨著大眾對腸道健康的關注提高，消化系統與心理健康之間的關聯也逐漸受到重視；這項研究則進一步揭示咖啡可能如何影響腸道微生物及神經系統反應。

研究團隊認為，咖啡可能改變腸道微生物群體的整體活動，以及它們使用與產生的代謝物，這些變化可能進一步參與腸腦軸的訊號傳遞。

不過，這項研究只有62名參與者，其中31人參與停止及重新飲用咖啡的實驗，且研究尚未證實腸道菌的變化就是情緒與認知表現改變的直接原因。因此目前還不能據此宣稱咖啡能直接改善憂鬱、記憶、焦慮或腸道健康。

這項研究獲得咖啡科學資訊研究所（Institute for Scientific Information on Coffee，ISIC）資助。未來若有更大規模、時間更長的研究驗證，或許能更清楚拆解一杯咖啡從腸道一路連結到情緒與認知的生理路徑。

審稿編輯：林玉婷

【參考資料】

▶University College Cork. "Scientists just discovered what coffee really does to your gut and brain." ScienceDaily. ScienceDaily, 28 September 2026.

▶Ayokunnumi Ogunsanya, Fatimah Alfaran, Omuya Noel Amadu, Achuth Padmanabhan. USP15 regulates mitotic fidelity, metastatic potential, and chemotherapeutic response in ovarian cancer cells. Molecular Therapy Oncology, 2026; 34 (3): 201329

▶Serena Boscaini, Thomaz F. S. Bastiaanssen, Gerard M. Moloney, Federica Bergamo, Laila Zeraik, Caroline O’Leary, Aimone Ferri, Maha Irfan, Maaike van der Rhee, Thaïs I. F. Lindemann, Elizabeth Schneider, Arthi Chinna Meyyappan, Kirsten Berding Harold, Caitríona M. Long-Smith, Carina Carbia, Kenneth J. O’Riordan, José Fernando Rinaldi de Alvarenga, Nicole Tosi, Daniele Del Rio, Alice Rosi, Letizia Bresciani, Pedro Mena, Gerard Clarke, John F. Cryan. Habitual coffee intake shapes the gut microbiome and modifies host physiology and cognition. Nature Communications, 2026; 17 (1)