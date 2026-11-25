公路局為鼓勵機車零肇事，舉辦抽獎活動，首批於上個月底抽出近400位幸運兒，第二波獎更多，包含大型重型機車、iPhone及智慧手錶等，預計將於30日抽出，中獎率僅有0.05%左右。

公路局舉辦機車常用族交通零違規抽獎活動，累積超過169萬9002位機車族熱情響應。首波抽獎共抽出376位幸運得主，所有中獎通知紙本公文已全數寄出。第二波再祭出507項獎項，包含大型重型機車、普通重機、iPHONE 17、GARMIN智慧手錶等，預計11月30日上午抽出。

公路局表示，符合第二波抽獎資格者共計130萬4103人。本次抽獎仍秉持公平、公正、公開原則，將由電腦系統自符合資格之抽獎名冊中隨機抽出得獎者，並邀請專業律師及本局政風單位全程見證。

公路局提醒，第一波得獎者必須於12月13日前依通知公文所載聯繫方式洽詢企業窗口，並於明年1月13日前完成領獎程序。