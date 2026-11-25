聽新聞
0:00 / 0:00
機車零違規第二波獎更多 130萬人搶抽重機、iPhone
公路局為鼓勵機車零肇事，舉辦抽獎活動，首批於上個月底抽出近400位幸運兒，第二波獎更多，包含大型重型機車、iPhone及智慧手錶等，預計將於30日抽出，中獎率僅有0.05%左右。
公路局舉辦機車常用族交通零違規抽獎活動，累積超過169萬9002位機車族熱情響應。首波抽獎共抽出376位幸運得主，所有中獎通知紙本公文已全數寄出。第二波再祭出507項獎項，包含大型重型機車、普通重機、iPHONE 17、GARMIN智慧手錶等，預計11月30日上午抽出。
公路局表示，符合第二波抽獎資格者共計130萬4103人。本次抽獎仍秉持公平、公正、公開原則，將由電腦系統自符合資格之抽獎名冊中隨機抽出得獎者，並邀請專業律師及本局政風單位全程見證。
公路局提醒，第一波得獎者必須於12月13日前依通知公文所載聯繫方式洽詢企業窗口，並於明年1月13日前完成領獎程序。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。