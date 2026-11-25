統一發票快對獎！115年9～10月期統一發票稍早公布中獎號碼，7-ELEVEN本期開出4張1,000萬元特別獎、3張200萬元特獎，以及5張雲端發票專屬獎100萬元，總計12名幸運兒。其中最幸運的消費者只花10元購買統一飲品，就抱回1,000萬元大獎，另外還有2人僅花20元買飲料，同樣中了千萬元，快拿出手邊發票對獎，看看自己是不是下一位幸運兒！

7-ELEVEN公布本期千萬元特別獎中獎名單，其中桃園市龜山區「信陽門市」有消費者只花10元購買統一飲品；台北市中正區「北捷門市」及新竹市東區「南衫門市」各有民眾花20元購買飲品，同樣幸運中獎。另一名千萬得主則來自台中市西屯區「逢大一門市」，當時花費231元購買麵包、純喫茶及熱壓吐司等商品。

200萬元特獎方面，苗栗縣竹南鎮「群創門市」有消費者花105元購買奶茶、鮮食；彰化縣員林市「日泰門市」有民眾花110元購買民生用品；桃園市龜山區「祥櫂門市」則有消費者花44元購買零食，3人都幸運抱走200萬元。

雲端發票專屬獎100萬元也開出5名得主，分別來自基隆市安樂區「新武嶺門市」，消費56元購買優格；桃園市蘆竹區「頂社門市」，消費100元購買CITY CAFE；苗栗縣苗栗市「苗栗台鐵門市」，消費10元購買統一飲品；桃園市龜山區「長慶門市」，消費74元購買零食，以及桃園市八德區「麻園門市」，消費154元購買鮮食與CITY CAFE。

除了發票大獎，7-ELEVEN也提醒消費者善用OPENPOINT APP「發票日誌」功能，透過會員帳戶掃碼、掃描紙本電子發票，或綁定財政部發票載具，就能集中管理電子發票，每雙月還會自動對獎並推播中獎通知，省去逐張核對的麻煩。

若中獎金額在1,000元以下，可直接到7-ELEVEN門市兌領獎金，不必透過ibon列印中獎發票，開啟OPENPOINT APP的「中獎發票查詢」，依照步驟操作，就能請門市人員協助列印及兌獎。消費者也可選擇將獎金儲值至icash Pay、icash2.0或餘額卡，享有5%至10%回饋；12月1日至12月31日期間，兌領獎金時若存入OPENPOINT APP零錢包，還可再加碼回饋10%購物金。

另外，uniopen會員載具每期還有加碼抽獎機會，總計提供400萬點OPENPOINT點數，本期於11月25日開獎，會員可至發票日誌點選「uniopen會員載具抽獎」查詢，領獎期限至2027年1月20日。7-ELEVEN也提醒，2026年7～8月期仍有約16萬張會員載具中獎發票尚未兌領，符合資格的民眾記得把握期限，別讓獎金白白溜走。