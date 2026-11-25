台灣邁入超高齡社會，失能、失智者的照顧工作更顯重要。為強化長照3.0照顧網絡與在地支持服務，衛福部今舉辦「115年度家庭照顧者支持性服務研討會暨縣市觀摩會」，邀集全國地方政府與家照據點專業人員，盼藉由跨域合作與資源整合，打造讓家庭照顧者有支持、有喘息，也能保有自己生活的照顧環境。

衛福部長照司副司長吳希文今於觀摩會指出，去年底台灣邁入超高齡社會，人口結構與分布產生劇烈變化，其中幼年、青壯年人口持續下降，老年人口持續上升，至2070年將與青壯年人口相當，甚至從長照1.0於2017年上路至今年9月全國減少約35.8萬人，相當於一個基隆市人口，且失智者持續上升，推估今年失智症總人口約39.8萬人。

長照司更公布，去年家庭照顧者支持服務據點新開案個案分析，共有8099新開發個案，其中近7成都是女性，年齡都為中高齡，但若是未滿65歲的照顧者，也是女性為主，以照顧父母為多，但若是85歲以上的照顧者則以男性為多占6成，多以照顧伴侶最多高達7成。因此，照顧者共同特徵為女性、中高齡、中度負荷為主，被照顧者主要為輕、中度失能。

長照3.0今年正式上路，三大願景為健康老化、在地安老、安寧善終。吳希文說，長照3.0將強化家庭支持，包括提高住院共聘看護普及率、擴大喘息服務、提供心理支持、友善職場環境。因此，積極佈建家庭照顧者支持性服務據點，從2020年3357處，至今年8月增加至16864處，現已成長5倍。

今天長照3.0推出青少年照顧者支持服務計畫、互助喘息服務試辦計畫。據統計，今年1至10月互助喘息執行績效，全國16縣市設置49處服務據點，照顧者值班人次共計3496人次，值班時數共計13984小時，而原先預估3893班，實際開班為2286班，達成率為58.7%。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，衛福部設置家庭照顧者關懷據點，「這是一個蠻不容易的制度」，台灣也是全球首個設置據點的國家，照顧者的思維更是全亞洲最先進的，甚至超越日本。對於照顧者的協助分為「勞務」及「心理」支持，在勞務方面由照服員提供幫忙及替手，同時也可以給予照顧指導。但如一位照顧者說到「我不是工具人，我也有我的人生。」因此在心裡支持上，應有一位「心靈捕手」也就是家照專員給予陪伴、對話，協助度過照顧過程。

陳景寧指出，如今天獲獎的郁雯，本來和先生一起照顧兩名身障孩子，但先生倒下變成重癱，面對這樣的處境，「我想大部分人都會崩潰」，也會很害怕接下來如何面對漫漫長路。因此，家庭專員可以及時抓住照顧者，讓原本固定的照顧劇本，變成另一種畫風。

近期家總推動「互助喘息」，期望減輕照顧者獲得喘息降低壓力。陳景寧說，結果發現好多照顧者走出來後，彼此自然串聯後安排活動，形成不一樣的社區支持團體。至於要如何優化家照據點，首先應讓長照單位、家庭照顧者、社安網等網絡彼此相通，以共案分工。

然而，老人保護通報案件分析方面，衛福部保護司科長邱琇琳指出，近5年老人保護通報案件數成長41.2％，以兩造關係來看，以家庭成員為主，並以「直系血親卑親屬對尊親屬」最多，占57％。進一步分析，去年通報案件被害人所遭受不當對待類型，以精神暴力及肢體暴力為多，分別占45%、38%，其次為跟蹤騷擾，占26%；疏忽、遺棄及無人扶養則分別占4%、2%及2%，最後是經濟暴力、性暴力，各占1％。另疏忽通報案件亦呈現逐年增加的趨勢。

陳景寧說，如此類有暴力風險的家庭，若有長照、家照、社安網三方共案分工的時候，同時關注安全議題，帶入長照資源、家庭照顧者陪伴，三位一體之後，這樣的家庭就有緩解的可能。主因是照顧者暴力議題特殊，照顧者愛他的家人，但可能在理智斷片下做出失控行為，但這不是他想要做的，若能幫助照顧者安排規律勞務支持的介入或喘息，可以幫助照顧者找回理智。

陳景寧指出，家總接下來期望喘息服務據點不要設有課表，而是讓被照顧者吃喝玩樂，並倡議「五人名單」，就是說在正式服務外，有沒有一個可以隨時求救的五人名單，且名單內的人都會照顧經驗，將彼此編為彼此的備位，一旦長照資源來不及介入時，有一個緊急電話可以接住彼此。