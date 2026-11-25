7-ELEVEN配合財政部最新一期2026年9~10月統一發票開獎活動，開出四張千萬特別獎、三張200萬特獎、五張雲端發票專屬獎100萬，共有12名幸運兒成為百萬富翁。大獎名單中有1位幸運兒只花10元購買統一飲品就中千萬元，另有兩名幸運兒也只花20元買飲品皆中獎千萬元。

統一超商（2912）統計有四位消費者獲得千萬大獎！一人在桃園市龜山區的7-ELEVEN信陽門市花10元購買統一飲品；一人在台中市西屯區的7-ELEVEN逢大一門市花231元購買麵包、純喫茶、熱壓土司等；一人在台北市中正區的7-ELEVEN北捷門市花20元購買飲品；一人在新竹市東區的7-ELEVEN南衫門市花20元購買飲品。

三位獲得200萬特獎！一人在苗栗縣竹南鎮的7-ELEVEN群創門市花105元購買奶茶、鮮食；一人在彰化縣員林市的7-ELEVEN日泰門市花110元購買民生用品；一人在桃園市龜山區的7-ELEVEN祥櫂門市花44元購買零食。

五位雲端發票專屬獎100萬得主！一人在基隆市安樂區的7-ELEVEN新武嶺門市花56元購買優格；一人在桃園市蘆竹區的7-ELEVEN頂社門市花100元購買CITY CAFE；一人在苗栗縣苗栗市的7-ELEVEN苗栗台鐵門市花10元購買統一飲品；一人在桃園市龜山區的7-ELEVEN長慶門市花74元購買零食；一人在桃園市八德區的7-ELEVEN麻園門市花154元購買鮮食與CITY CAFE。