新北市政府推動115年度「優良旅館、魅力民宿」評鑑，共有47家旅宿通過評鑑，包括有金獎7家、銅獎12家共19家獲優良旅館及28家魅力民宿。新北連續2年累計有94家優質旅宿獲肯定，市長侯友宜今日公開表揚獲獎業者，肯定業者在住宿環境、服務品質及特色經營上的努力。其中，八里福朋喜來登酒店同時獲得優良旅館金獎、ISQM國際服務品質認證金獎及PetFAC金獎認證，成為今年唯一「三金」旅宿。

侯友宜表示，旅客對住宿安全、舒適及服務品質的期待始終一致，市府透過評鑑鼓勵業者持續改善環境、精進服務，提供旅客安心且多元的住宿選擇。觀旅局楊宗珉局長也說，期盼透過評鑑協助業者發揮特色，讓新北山海風景與在地人情味成為吸引旅客再訪的魅力。

觀旅局表示，本次評鑑由專業團隊及委員進行為期一個月的實地評核，檢視環境衛生、安全、作業流程及服務態度等面向，協助業者提升整體品質，今年另有32家旅宿通過ISQM國際服務品質認證、2家取得PetFAC寵物友善住宿認證。

而八里福朋喜來登酒店同時獲得優良旅館金獎、ISQM國際服務品質認證金獎及PetFAC金獎認證，成為今年唯一「三金」旅宿，酒店並規劃寵物專屬樓層，提供寵物床、餐食及相關用品，搭配友善清潔措施，讓毛孩與主人皆能安心入住。

觀旅局長楊宗珉表示，民眾只要參加「上山下海E宿新北打卡趣」活動，通過進階會員註冊並開通錢包功能後，完成任一條指定路線打卡集章，即可領取1000元優良旅館、魅力民宿住宿優惠券，本市61家合作的優良旅館及魅力民宿可使用，使用期限至116年12月31日止。

此外，活動提供總價值500萬元的豐富獎項，包含TOYOTA電動汽車、電動機車、高級按摩椅、最新款iPhone等，民眾在活動期間以APP錢包消費100元新北幣，或使用本次住宿優惠券或其他市政活動優惠券，即具抽獎資格，每完成1條不同路線，即可增加1次抽獎機會，完整獲獎名單及相關活動資訊可至「新北市觀光旅遊網」優良旅館魅力民宿專區，或115年上山下海E宿新北打卡趣活動專區查詢。