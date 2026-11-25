國內流感重症案例連兩周下降，上周門急診就診8.9萬人次，較前一周下降1.5%。疾管署昨表示，最快下周確認是否脫離流行期；由於流感疫情趨緩，今宣布公費抗病毒藥劑擴大使用條件至11月30截止，12月1日起恢復為原有條件，即流感重症病例、具流感高風險慢性病之類流感等病人才可使用公費藥劑。

疾管署指出，上周11月17日至11月23日新增75例重症病例及23例死亡，均以感染A型H1N1為多。疾管署長羅一鈞昨天表示，重症案例連兩周下降，預計再觀察一周，配合抗病毒藥物公費期限到11月30日，最快下周宣布是否脫離流行期。

疾管署先前擴大公費抗病毒藥物使用對象，不須流感快篩，符合七大高傳播族群對象者，經醫師判斷即可使用公費藥劑，三度延長至11月30日。

疾管署公告， 近期疫情緩降，故公費流感抗病毒藥劑擴大使用對象，適用期限不再延長，將於11月30日截止，對象恢復為「流感併發重症通報病例、具流感高風險慢性病之類流感等」病人，仍可使用公費藥劑。

疾管署指出，目前我國公費藥劑配置於各縣市衛生局規劃之全國約4千家合約醫療機構，配置藥劑包括克流感及易剋冒。如有危險徵兆，如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等，應盡速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件。

倘若經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。另由於目前流感抗病毒藥劑未列入健保給付項目，公費用藥治療之時機及必要性，仍由醫師依病患狀況及臨床專業決定。

疾管署再次提醒，請民眾勿輕忽流感嚴重性，應落實勤洗手及注意咳嗽禮節等個人衛生防護措施，有呼吸道症狀時應佩戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，儘可能保持1公尺以上。

民眾如有類流感症狀，應就近就醫並充分休息，待痊癒後再上班、上學，以免病毒於同儕間傳播造成疫情發生。有關公費藥劑用藥條件、合約醫療機構名單及流感防治資訊，可至疾管署全球資訊網，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。