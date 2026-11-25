距離2026年地方公職人員選舉及全國性公民投票僅剩3天，航港局表示，為便利離島民眾返鄉投票，已協調航商整備運能及加開航班，經盤點高雄－馬公、基隆－馬祖、台東－綠島及台東－蘭嶼等主要離島航線，投票日前後仍有充裕艙位，呼籲尚未安排交通的民眾，可多加利用海運返鄉投票。

澎湖航線方面，11月27日澎湖輪由高雄往馬公安排2航次，上午9時航班尚有約500個艙位，晚間11時30分航班尚有約100個艙位，合計約600個艙位可供訂位。另澎湖縣政府安排南海之星2號，原訂11月26日由高雄經七美、望安返回馬公，考量海象因素，調整至11月27日航行，提供約221個艙位供民眾現場訂位。投票翌日11月29日，澎湖輪馬公往高雄下午3時30分航班，仍有240個艙位。

馬祖航線方面，11月27日返鄉及11月29日返程，基隆－馬祖航線均安排新台馬輪、台馬之星雙開。11月27日晚間基隆往馬祖尚有685個艙位，11月29日馬祖往基隆則有997個艙位，往返運能充裕。

台東綠島及蘭嶼航線方面，11月27日台東往綠島安排2航次，尚有164個艙位；台東往蘭嶼經協調加開1航次，當日共安排2航次，仍有139個艙位。

投票日11月28日，台東往綠島安排4航次、綠島往台東安排3航次，分別尚有552個及256個艙位；台東往返蘭嶼各安排1航次，台東往蘭嶼尚有131個艙位，蘭嶼往台東尚有192個艙位。

航港局提醒，11月29日因海象不佳，台東－蘭嶼航線雙向停航；11月30日台東往返蘭嶼各安排1航次，台東往蘭嶼尚有300個艙位，蘭嶼往台東尚有191個艙位。往返蘭嶼民眾應留意海象及航班異動資訊，提前規劃交通行程。

航港局表示，選舉期間主要離島航線仍有空位，呼籲尚未完成返鄉交通安排的民眾，可利用海運航班返鄉投票，並留意各航商最新訂位及航班資訊。