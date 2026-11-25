「服務不是為了掌聲，而是希望透過自己的力量，讓更多人感受到社會的溫暖！」服務超過3.8萬小時的志工簡忠成25日在115年績優志工表揚典禮這樣說。另外還有彰化縣馬興社區志工隊，因關懷兒少與守望相助得獎，還有南投埔里鎮祥和志工隊推動長者訪視與老幼共學而獲獎。

關注兒少課後陪伴

社會救助及社工司25日舉行「全國績優志工表揚典禮」。得獎者中，屏東縣海青青弘會的簡忠成服務將近30年、38083小時。他在26歲時加入扶輪青年服務團，多年來持續投入弱勢關懷、獨居長輩照顧與社會公益服務，且他曾擔任憲兵，即使卸下軍裝，忠誠、紀律與服務的精神在退伍後依然不變。

彰化縣秀水鄉馬興社區發展協會志工隊，自96年籌組至今，已經發展關懷、守護、青少年、守望相助、河川巡守與環保6大分隊。112到114年，6大分隊累積服務高達4.25萬小時、滿意度高達95%，從長者送餐關懷、兒少課後陪伴、防暴宣導、夜間巡邏與環保維護，全方位守護在地居民。

以老助老、老幼共學

還有南投縣埔里鎮珠仔山祥和志工隊因應農村高齡化，推動「以老助老」，讓初老長者依專長擔任長照訪視、環保、工藝工程及文化展演志工，同時攜手大專院校與「中國信託」進行「台灣夢」計畫，透過老幼共學、電動縫紉共創與課後陪伴，照顧弱勢兒少並建立跨世代支持網絡。

「施比受更有福，謝謝你們用具體的行動、耐心的訪視，展現溫暖的陪伴！」行政院長卓榮泰親自為這些志工頒獎時說，包括花蓮馬太鞍溪堰塞湖事件中的「鏟子超人」，都展現了台灣非常光明的一面，政府透過《志願服務法》協助志工累積時數，讓更多人可以被看到與表揚。

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