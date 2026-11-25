一名50多歲男性，今年初因檢查發現腎臟異常病灶，左眼眶內也出現一顆2.2公分腫瘤，壓迫視神經，確診時已是第四期瀰漫性大B細胞淋巴瘤。接受高強度化療後，腫瘤不但未縮小，反而持續侵犯脊髓，導致左下肢癱瘓。三軍總醫院醫療團隊改採雙特異性抗體合併化療，患者接受一次療程後即接近完全緩解，六次療程後達到完全緩解，如今已能自行走路、生活自理。

三軍總醫院內科部血液腫瘤科主治醫師陳昱光表示，瀰漫性大B細胞淋巴瘤（DLBCL）是國人最常見的淋巴癌類型之一，約占成人淋巴瘤的一半，好發於年長者，且病程進展快速。過去二十多年來，第一線標準治療以R-CHOP化學免疫治療為主，約七成患者可達完全緩解，但長期追蹤仍有約四成患者面臨復發或疾病惡化，一旦復發，不僅治療難度增加，預後也明顯變差。

近年淋巴癌治療出現新突破，第一線治療導入抗體藥物複合體（ADC），如同替化療藥物裝上導航系統，透過抗體辨識癌細胞表面的CD79b蛋白，將藥物送入癌細胞，提高攻擊的精準度。陳昱光說，第一線導入新型ADC有助提高完全緩解與治癒機會，可以顯著降低惡化風險。

三總自2024年起導入新型第一線治療組合（Pola-R-CHP），截至今年8月共收治20名患者，其中19人已完成療效評估，整體反應率達89.5%，完全緩解率為78.9%；一年無疾病惡化存活率達89.4%，一年整體存活率為94.7%。國際第三期臨床試驗POLARIX的五年追蹤結果也顯示，新療法與傳統療法的五年無疾病惡化存活率分別為64.9%及59.1%，具有統計上顯著差異。

陳昱光指出，高齡患者常因體力較差或合併心臟、腎臟等慢性疾病，難以承受標準強度化療。三總收治的4名75歲以上患者，最年長者83歲，採低強度化療搭配抗體藥物複合體，其中3人已完成療效評估，2人達完全緩解，4人截至資料統計時均存活。不過，因收案人數有限，仍須累積更多病例及長期追蹤資料。

至於復發或難治型淋巴癌，雙特異性抗體則提供另一項治療選擇。這類藥物一端結合癌細胞，另一端結合患者自身的免疫T細胞，引導免疫系統攻擊腫瘤，且無須事先抽取免疫細胞進行體外製備。不過，仍有細胞激素釋放症候群及感染等風險，初期給藥須密切監測，個別病例的成功經驗也不能直接類推至所有患者。

陳昱光提醒，淋巴癌早期不痛不癢、沒有症狀，若頸部、腋下或鼠蹊部出現不痛的腫塊，超過兩週未消退，或有反覆發燒、夜間盜汗、半年內體重不明原因減輕超過一成等症狀，應盡速至血液腫瘤科就醫，透過病理切片確認診斷，切勿因腫塊不痛而延誤治療時機。